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Politica | Pozzallo

Blackout elettrici. Il Sindaco di Pozzallo incontra il Prefetto Giallongo

Il Sindaco Ammatuna: "Ringrazio il Prefetto per la grande vicinanza dimostrata verso la nostra comunità"
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Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 24 luglio 2026 – Il primo cittadino ha rappresentato alla massima autorità dello Stato, il grave disagio vissuto dai cittadini di Pozzallo. Il Prefetto di Ragusa Tania Giallongo, non solo ha seguito attentamente di episodi di interruzione di energie elettrica di Pozzallo, ma ha avuto in questi ultimi giorni frequenti interlocuzioni con i dirigenti dell’Enel anche per altri episodi simili accaduti in tutti i Comuni della provincia di Ragusa, così come di gran parte delle città della Sicilia.
Il Sindaco ha ringraziato il Prefetto per la solerzia dimostrata nell’organizzazione dell’incontro e per il suo grande impegno e sostegno al Comune di Pozzallo, oltre che per tutti gli altri Enti Locali della Provincia di Ragusa.

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1 commento su “Blackout elettrici. Il Sindaco di Pozzallo incontra il Prefetto Giallongo”

  1. Alibaba

    Sarà colpa del sovraccarico
    Come fa una famiglia o una azienda a sovraccaricare? Infatti se superi i kW del contratto il contatore sì blocca.
    Altra balla come quella del covid.
    Semmai è il costo del petrolio che costringe l’Italia al razionamento. Questo è il motivo.

    1

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