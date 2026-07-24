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Escalation di incidenti nella Valle dell’Ippari: tre feriti e due scontri in poche ore. Sale l’allarme dopo la tragedia di giovedì

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VITTORIA, 24 Luglio 2026 — Non si arresta la scia di sangue e lamiere sulle strade del territorio ipparino . Dopo il drammatico incidente mortale avvenuto soltanto ieri nei pressi del ponte dell’Ipparino, la mattinata di oggi ha registrato altri due gravi sinistri stradali a brevissima distanza di tempo l’uno dall’altro, riaccendendo con forza il dibattito sulla sicurezza viaria.
Il primo episodio si è verificato lungo la Strada Provinciale 13, nei pressi di una curva insidiosa nella Valle dell’Ippari. Due veicoli si sono scontrati violentemente: ad avere la peggio è stato uno dei mezzi, un SUV, che a seguito dell’impatto si è ribaltato su un fianco lungo il margine della carreggiata.
Tre gli occupanti rimasti feriti, prontamente soccorsi e messi in sicurezza dall’intervento dell’ambulanza del 118 di Marina di Ragusa e dai Vigili del Fuoco.
Poche ore dopo, un secondo sinistro è avvenuto lungo la tangenziale, precisamente nella zona alle spalle del mercato ortofrutticolo. Lo scontro, di forte entità, ha visto coinvolti un SUV e un Doblò furgonato, con ingenti danni ai veicoli e pesanti rallentamenti al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.
Questa nuova catena di incidenti giunge a meno di 24 ore dal tragico scontro mortale avvenuto nei pressi del ponte dell’Ipparino. L’ennesima perdita di una vita umana e il susseguirsi di questi gravi episodi riportano al centro dell’attenzione la pericolosità di alcuni snodi viari e la necessità urgente di un maggiore presidio delle arterie locali, unito a una guida sempre più prudente.

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Foto e video di Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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