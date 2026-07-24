PUG di Scicli, la Regione nomina un commissario per sbloccare l’iter. La nota di Forza Italia

Scicli, 24 luglio 2026 – La Regione Siciliana interviene per consentire la prosecuzione dell’iter del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Scicli. A renderlo noto è Forza Italia Scicli, che commenta il decreto dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente con cui è stato disposto un intervento sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario provveditore. Secondo quanto evidenziato nella nota del coordinamento cittadino, il provvedimento regionale ripercorre le diverse fasi del procedimento amministrativo, richiama le diffide già inviate al Comune e rileva la mancata trasmissione delle determinazioni del Consiglio comunale sul Documento preliminare del PUG. Una situazione che, secondo la Regione, ha reso necessario l’intervento sostitutivo per consentire la prosecuzione dell’iter. Per Forza Italia si tratta di «un epilogo che avremmo voluto evitare», considerando che il Piano Urbanistico Generale rappresenta «lo strumento più importante per programmare il futuro della città, dare certezze ai cittadini, ai professionisti e alle imprese e favorire uno sviluppo ordinato e sostenibile del territorio». Il partito sostiene inoltre che il confronto sul PUG sia stato trasformato «da parte di alcuni in un terreno di scontro politico», con il risultato di rallentare un percorso che avrebbe dovuto essere affrontato «con senso di responsabilità e nell’interesse esclusivo della comunità». Nella nota, Forza Italia ribadisce di aver sempre sostenuto la necessità di arrivare all’approvazione del Piano Urbanistico Generale, ritenendolo uno strumento strategico per lo sviluppo della città e affermando che Scicli «non può permettersi ulteriori ritardi». Infine, il gruppo politico auspica che la fase delle polemiche possa considerarsi conclusa e che il procedimento possa proseguire rapidamente «nel pieno rispetto della legge e nell’interesse dei cittadini». La nota si chiude con un passaggio politico in cui si afferma che «oggi è un decreto della Regione a parlare con chiarezza» e che saranno i cittadini, «al momento opportuno», a trarre le proprie conclusioni

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