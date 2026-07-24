Vittoria. Definizione agevolata, prorogata al 31 dicembre la scadenza per mettersi in regola

Vittoria, 24 luglio 2026 – Più tempo per i contribuenti vittoriesi che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria. Con la deliberazione n. 410 del 22 luglio 2026, la Giunta comunale ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la presentazione delle istanze relative alla definizione agevolata delle entrate comunali. Il regolamento prevede infatti la possibilità di prorogare, una sola volta, il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze, mediante deliberazione della Giunta comunale.

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici competenti, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, oppure attraverso la piattaforma telematica, con accesso tramite SPID, al seguente indirizzo:https://da2026.definizioneagevolata.it/

“La proroga al 31 dicembre rappresenta un’opportunità importante per i cittadini e per tutti i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione – dichiara l’assessore ai Tributi Giuseppe Fiorellini –. La definizione agevolata consente di farlo senza il pagamento di sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Abbiamo ritenuto importante garantire un termine più ampio, così da consentire a tutti gli interessati di informarsi e presentare correttamente la propria istanza”.

“L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di favorire il rapporto di collaborazione e fiducia tra il Comune e i cittadini – dichiara il sindaco Francesco Aiello –. La proroga dei termini offre una possibilità concreta a chi vuole regolarizzare la propria posizione e mettersi in regola. Invitiamo pertanto i contribuenti interessati a utilizzare questa opportunità e a rivolgersi agli uffici comunali per ogni informazione e supporto necessario”.

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