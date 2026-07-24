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Incubo al Cinema Italia di Scicli: lunghe code, caldo record e aria condizionata spenta per “L’Odissea”. Riceviamo

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Tempo di lettura: 2 minuti

Spett.le Redazione.
Andare al cinema dovrebbe essere un momento di svago, un modo per godersi un bel film al fresco, specialmente durante le calde sere estive. Purtroppo, per molti spettatori decisi a guardare “L’Odissea” al Cinema Italia di Scicli, l’esperienza si è trasformata in un vero e proprio incubo organizzativo.

Un solo operatore al botteghino e disservizi a catena: gli ingredienti per una serata storta si sono palesati fin dall’arrivo. Presentarsi alle 19:15 per uno spettacolo previsto alle 19:30 si è rivelato un tentativo vano di entrare in orario. Ad attendere il pubblico c’era una lunga fila, rallentata da una gestione del personale palesemente inadeguata.

A gestire l’intero afflusso c’era un solo giovane dipendente, incaricato contemporaneamente di staccare i biglietti, servire acqua, bevande e snack.

Il risultato? Biglietto in mano soltanto alle 19:45, a film già iniziato da 15 minuti, con ancora diverse persone in coda dietro di noi.

Superato l’ostacolo della cassa, la sorpresa amara: all’interno di una sala gremita quasi al limite della capienza, l’aria condizionata era totalmente spenta.

Tre ore di proiezione si sono trasformate in un supplizio, tra un caldo asfissiante e un continuo grondare di sudore, con diversi presenti che hanno accusato veri e propri momenti di malessere. Un disagio insostenibile, reso ancora più grave dal fatto che nessuno è stato preventivamente avvisato del guasto al momento dell’acquisto del biglietto.

La beffa finale è arrivata all’uscita, quando diversi utenti esasperati hanno chiesto spiegazioni al botteghino. Le risposte ricevute dalla gestione sono state del tutto inaccettabili: è stato addirittura sostenuto che i clienti avrebbero dovuto “presentarsi due ore prima” per fare il biglietto.

La direzione ha affermato di aver avvisato il Comune del guasto al condizionatore, ritenendo però “inopportuno” avvisare gli utenti paganti.

Alle legittime lamentele di chi annunciava recensioni negative, il personale ha risposto alzando la voce e mostrando totale indifferenza, nonostante l’incasso della serata fosse stato ottimo.

Un servizio al pubblico non può ridursi a un mero esercizio di cassa. Vendere biglietti nascondendo disservizi gravi e rispondendo con arroganza ai clienti non è solo una mancanza di rispetto verso il pubblico, ma un danno all’offerta culturale della città.

GLI SPETTATORI PAGANTI DEL CINEMA ITALIA DI SCICLI

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