Comiso. Continuano i sopralluoghi dell’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba, nei vari cantieri

Comiso, 24 luglio 2026 – Proseguono alacremente i lavori per la realizzazione di due opere importanti e attese a Comiso – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba- e possiamo dire di essere a buon punto. Il primo cantiere in cui ho effettuato il sopralluogo riguarda il parcheggio antistante l’istituto Carducci, in via Roma angolo via Anna Romano Assenza, che finalmente darà respiro e risolverà la questione annosa di un terreno fin qui inidoneo alla sosta a causa dei dislivelli e della natura fangosa del terreno. Abbiamo pertanto effettuato interventi di livellamento e a breve giro di vite, tutta l’area verrà asfaltata. Il secondo sopralluogo – ancora l’assessore Cassibba – è stato effettuato nel realizzando palazzetto dello sport, struttura ex novo che sorge accanto al vecchio Pala Roma che purtroppo, a causa di due incendi di cui tutti ricorderanno, non è stato possibile recuperare. La nuova struttura comunque, è realizzata secondo le norme più moderne per design e sicurezza. A fine mandato lasceremo questa città – conclude Roberto Cassibba – con un volto completamente rinnovato, in alcuni casi, del tutto nuovo in altri. Era il patto che abbiamo fatto con i cittadini di Comiso e lo stiamo rispettando”.

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