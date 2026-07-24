  • 24 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Luglio 2026 -
Comiso | Politica

Comiso. Continuano i sopralluoghi dell’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba, nei vari cantieri

E' la volta del parcheggio dell'Istituto "Carducci" e del palazzetto dello sport.
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 24 luglio 2026 – Proseguono alacremente i lavori per la realizzazione di due opere importanti e attese a Comiso – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba- e possiamo dire di essere a buon punto. Il primo cantiere in cui ho effettuato il sopralluogo riguarda il parcheggio antistante l’istituto Carducci, in via Roma angolo via Anna Romano Assenza, che finalmente darà respiro e risolverà la questione annosa di un terreno fin qui inidoneo alla sosta a causa dei dislivelli e della natura fangosa del terreno. Abbiamo pertanto effettuato interventi di livellamento e a breve giro di vite, tutta l’area verrà asfaltata. Il secondo sopralluogo – ancora l’assessore Cassibba – è stato effettuato nel realizzando palazzetto dello sport, struttura ex novo che sorge accanto al vecchio Pala Roma che purtroppo, a causa di due incendi di cui tutti ricorderanno, non è stato possibile recuperare. La nuova struttura comunque, è realizzata secondo le norme più moderne per design e sicurezza. A fine mandato lasceremo questa città – conclude Roberto Cassibba – con un volto completamente rinnovato, in alcuni casi, del tutto nuovo in altri. Era il patto che abbiamo fatto con i cittadini di Comiso e lo stiamo rispettando”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube