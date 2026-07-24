Santa Croce Camerina investe sulla sicurezza estiva: torna “Vai col Bus” e si amplia il servizio con la navetta per il Koala Maxi

Santa Croce Camerina, 24 luglio 2026 – L’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina conferma e rafforza il proprio impegno per una mobilità estiva più sicura. La Giunta comunale ha infatti approvato l’atto di indirizzo per l’edizione 2026 del progetto “Vai col Bus: sei più sicuro”, l’iniziativa avviata con successo già la scorsa estate e che quest’anno viene ulteriormente potenziata con nuovi collegamenti dedicati ai principali luoghi della movida del litorale.

Il servizio gratuito di bus navetta si inserisce nel solco di un percorso già intrapreso dall’Amministrazione. Da alcuni anni, infatti, è attivo il collegamento serale tra Santa Croce Camerina e Punta Secca, diventato ormai un punto di riferimento per residenti e turisti durante il periodo estivo. Con il progetto “Vai col Bus”, introdotto nel 2025, il Comune ha rafforzato questa scelta puntando sulla sicurezza stradale e sulla riduzione del traffico. L’edizione 2026 aggiunge un ulteriore tassello, estendendo il servizio anche alle borgate marinare di Caucana e Casuzze e, nei fine settimana, fino alla discoteca Koala Maxi, con corse di andata e ritorno.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e i Comuni della provincia per promuovere interventi di mitigazione dei rischi connessi alla movida estiva. Il protocollo prevede il finanziamento di servizi di trasporto dedicati per favorire spostamenti sicuri verso i principali luoghi di aggregazione del territorio. Al Comune di Santa Croce Camerina è stato assegnato un contributo di 15 mila euro, integrato con risorse comunali per completare il finanziamento dell’iniziativa.

Durante la stagione estiva il territorio costiero di Santa Croce Camerina ospita circa 60 mila persone tra residenti, villeggianti e turisti. Un flusso che determina un notevole incremento del traffico, soprattutto nelle ore serali, in concomitanza con gli appuntamenti del cartellone “Eventi d’Estate 2026” e con le serate organizzate al Koala Maxi. Da qui la scelta dell’Amministrazione di proseguire e ampliare un servizio che ha già dimostrato la propria efficacia.

Il servizio sarà articolato su due linee. La prima garantirà il collegamento tra Santa Croce Camerina e Punta Secca, con corse continue dalle 19.30 all’1.30, confermando un servizio ormai consolidato. La seconda, attiva ogni venerdì, sabato e domenica dal 31 luglio e per tutto il mese di agosto, collegherà Santa Croce Camerina, Punta Secca, Caucana, Casuzze e il Koala Maxi, con corse notturne di andata e ritorno. Complessivamente saranno effettuati 23 servizi mediante due minibus da 20 posti ciascuno. L’investimento complessivo ammonta a circa 22.800 euro, di cui 15 mila finanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e 7.800 euro a carico del bilancio comunale.

“Abbiamo scelto di confermare e rafforzare un progetto che già lo scorso anno ha dato risultati importanti – dichiara il sindaco Peppe Dimartino –. La navetta tra Santa Croce e Punta Secca è ormai un servizio consolidato e molto apprezzato, mentre con questa nuova edizione di “Vai col Bus” allarghiamo il collegamento anche ai principali luoghi della movida estiva. L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire ai cittadini e ai tanti visitatori un’alternativa concreta all’auto privata, ridurre il traffico e, soprattutto, aumentare la sicurezza sulle nostre strade. Grazie alla collaborazione con il Libero Consorzio continuiamo a investire in servizi che migliorano la qualità della vita e rendono il nostro territorio sempre più accogliente e sicuro”.

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