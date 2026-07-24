Santa Croce Calcio, esperienza e affidabilità tra i pali: ufficiale l’arrivo del portiere Giovanni La Licata

Santa Croce Camerina, 24 luglio 2026 – Il Santa Croce Calcio mette a segno un altro importante colpo di mercato e rafforza il reparto arretrato con l’ingaggio del portiere Giovanni La Licata, estremo difensore di grande esperienza che andrà a disposizione di mister Fabio Campanaro in vista della prossima stagione.

La Licata approda in maglia biancazzurra dopo un percorso ricco di esperienze e successi, maturati tra i campionati di Promozione ed Eccellenza, che ne fanno uno dei portieri più affidabili del panorama dilettantistico siciliano.

La sua carriera è costellata da importanti traguardi. Nella stagione 2017/2018 è protagonista con il Marina di Ragusa, conquistando il campionato di Promozione e la Coppa Sicilia. L’anno successivo contribuisce alla vittoria del campionato di Eccellenza con il Marina di Ragusa, prima di trasferirsi al Città di Ragusa, dove mette in bacheca un altro storico “double”, vincendo nuovamente il campionato di Promozione e la Coppa Sicilia.

Successivamente veste la maglia del Frigintini per tre stagioni consecutive, distinguendosi anche nell’annata 2020/2021, interrotta anzitempo a causa dell’emergenza pandemica.

Nel prosieguo della carriera difende i pali di Comiso e Ispica nel campionato di Eccellenza, per poi tornare in Promozione con l’Atletico Montalbano e successivamente con il Marsala, società con la quale disputa i play-off per il salto di categoria.

Nella stagione 2024/2025 approda al Modica Calcio in Eccellenza, vivendo da protagonista una stagione di altissimo livello culminata con la finale nazionale dei play-off, sfumata soltanto all’ultimo atto.

L’ultima esperienza è quella nel campionato lucano con la Murese Calcio, dove conquista la vittoria dei play-off di Promozione, confermando ancora una volta le proprie qualità e la capacità di essere determinante nei momenti decisivi.

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