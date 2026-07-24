FdI Comiso: “Un anno di amministrazione Schembari all’insegna della concretezza e della crescita”

Comiso, 24 luglio 2026 – Un’amministrazione al lavoro, risultati concreti e una visione chiara per il futuro. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia promuove a pieni voti la relazione annuale del Sindaco Maria Rita Schembari che ha tracciato il bilancio del terzo anno del suo secondo mandato. I dati parlano chiaro e confermano un’azione di governo basata su fondamenta solide, una programmazione strategica e una costante vicinanza ai bisogni dei cittadini.

Tra i traguardi più significativi spicca la svolta – che non esitiamo a definire epocale – per l’Aeroporto “Pio La Torre”. La conclusione delle procedure VIA e VAS per l’area cargo (finanziata con oltre 46 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027) e il riavvio dei voli in continuità territoriale per Roma e Milano gestiti da Aeroitalia rappresentano un autentico volano di sviluppo economico e turistico per l’intero territorio.

A queste grandi opere si affianca una straordinaria attenzione al sociale. Il Comune di Comiso, confermandosi ente virtuoso, ha garantito fin dal primo giorno di scuola l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità e l’erogazione dei servizi scolastici essenziali. A questo si aggiunge la gestione del supporto a circa 700 beneficiari dell’Assegno di Inclusione e la capacità di intercettare oltre 5,7 milioni di euro dedicati a famiglie, minori, anziani e fragilità.

L’azione amministrativa ha saputo investire parallelamente sul capitale umano e sulla comunità: centrale è stato il ruolo della scuola, delle politiche giovanili e della valorizzazione culturale e turistica, trainata da realtà d’eccellenza come il Parco Letterario Gesualdo Bufalino, il Premio Biagio Pace e il Casmene Fest.

Sul fronte dell’efficienza interna, l’Ente guarda al futuro grazie alle risorse del PNRR per la digitalizzazione, che hanno portato al nuovo portale istituzionale, a procedure snelle e a servizi in cloud. Il tutto mantenendo i conti rigorosamente in ordine: bilanci approvati nei tempi, assenza di disavanzo strutturale, lotta all’evasione e tempi di pagamento ai fornitori ridotti ad appena 36 giorni.

Completano il quadro le ottime performance nei servizi e nelle opere pubbliche: la raccolta differenziata raggiunge il 69,24%, mentre avanzano i cantieri per la riqualificazione del centro storico, la messa in sicurezza degli edifici scolastici (tra cui la scuola “Pirandello” e l’asilo Mazzini), la realizzazione del nuovo canile sanitario in contrada Cannamellito e l’avvio dell’iter per il nuovo Piano Urbanistico Generale.

Fratelli d’Italia rinnova con convinzione il proprio sostegno al Sindaco e alla Giunta. Consapevoli che il percorso di crescita della nostra comunità di Comiso e Pedalino richieda dedizione costante e che ci siano ancora importanti traguardi da conquistare, siamo certi che la rotta tracciata sia quella giusta per proiettare la città verso nuove opportunità economiche, sociali e culturali.

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