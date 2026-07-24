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Marina di Ragusa, stretta dei Carabinieri sulla “mala movida”: controlli su alcol ai minori e monopattini

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MARINA DI RAGUSA, 24 Luglio 2026 – Intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa nel litorale di Marina di Ragusa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, il decoro urbano e contrastare il fenomeno della cosiddetta “mala movida”, soprattutto durante i fine settimana. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione della vendita di alcolici ai minorenni e al rispetto delle ordinanze sindacali, tra cui il divieto di consumare bevande in bottiglie di vetro o lattine in orario serale e notturno. Durante le verifiche, i militari hanno sanzionato un esercizio pubblico sorpreso a somministrare alcol a un gruppo di ragazze minorenni, un’infrazione che, in caso di recidiva, potrebbe comportare la chiusura temporanea del locale.

Parallelamente, l’Arma ha vigilato sul rispetto del divieto di circolazione per biciclette e monopattini nelle aree pedonali. I controlli sulla mobilità elettrica hanno fatto emergere diverse irregolarità relative agli obblighi di legge – tra cui l’uso del casco, del contrassegno identificativo e dell’assicurazione – facendo scattare le sanzioni previste dal Codice della Strada per i trasgressori. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane per assicurare una fruizione sicura e serena delle località balneari a cittadini e turisti.

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