Marina di Ragusa, arriva la cassetta postale Smart

MARINA DI RAGUSA, 23 Luglio 2026 – Il panorama urbano del Ragusano si evolve all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità ambientale. Sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa, Poste Italiane ha attivato una moderna cassetta postale “smart”. Questo dispositivo digitale, evoluzione della storica cassetta rossa introdotta nel 1961, non si limita a raccogliere le lettere, ma funge da vera e propria centralina ecologica per il territorio.

La nuova cassetta postale unisce la sicurezza avanzata alla connettività di ultima generazione. All’interno della struttura sono presenti sensori avanzati che rilevano costantemente la temperatura, i livelli di umidità e la pressione atmosferica. Il dispositivo monitora anche la qualità dell’aria misurando la quantità di polveri sottili e il biossido di azoto in tempo reale.

Oltre ai compiti ambientali, il sistema ottimizza la logistica aziendale perché dialoga direttamente con i portalettere. I sensori interni comunicano la presenza di posta da ritirare ed evitano il passaggio dei mezzi se la cassetta è vuota, riducendo drasticamente l’impatto ambientale della flotta. I cittadini possono trovare la posizione esatta della cassetta e ricevere indicazioni stradali per raggiungerla sia tramite il sito ufficiale poste.it sia scaricando l’App PT.

Le informazioni ecologiche raccolte sul lungomare verranno archiviate per elaborare medie statistiche mensili, semestrali e annuali. Le amministrazioni locali e la cittadinanza potranno consultare liberamente questi dati all’interno del portale web Poste Italiane per i Piccoli Comuni. L’iniziativa risponde in modo concreto ai criteri ESG per lo sviluppo sostenibile del Paese, rafforzando l’impegno sociale ed economico dell’azienda sul territorio.

L’attivazione della cassetta smart a Marina di Ragusa si inserisce in un più ampio programma di investimenti green intrapreso da Poste Italiane nell’Ibleo. Nella provincia sono già attivi quattro uffici postali smart dotati di una piattaforma integrata per la supervisione dei consumi energetici. La flotta aziendale locale conta oggi oltre cento mezzi, dei quali più della metà è composta da veicoli elettrici o a basse emissioni di CO₂. Infine, nell’ambito del progetto Polis dedicato ai comuni sotto i 15mila abitanti, l’azienda ha già installato otto colonnine pubbliche per la ricarica rapida di veicoli elettrici.

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