Ragusa. La Polizia Penitenziaria è Campione: 3-0 agli Ingegneri e titolo al Torneo delle Professioni 2026

Ragusa, 23 luglio 2026 – Dominio assoluto dal primo all’ultimo minuto. La Polizia Penitenziaria si aggiudica il Torneo amatoriale delle professioni 2026 superando con un netto 3-0 gli Ingegneri nella finalissima di martedì scorso 21 luglio allo Sporting Club Pianetti.

Un trionfo costruito sul campo e nello spogliatoio, grazie a un gruppo affiatato che ha corso, sofferto il caldo, ma non ha mai fallito. La squadra blu parte subito forte. Sblocca Luca Tirone, poi raddoppia Bruno Blanco, la “roccia” della difesa. Il primo tempo si chiude 2-0.

Nella ripresa cala il tris firmato da Gianluca Cicero, il 10. Un gol che vale doppio: con la 12esima rete stagionale Cicero si laurea capocannoniere del torneo insieme a Bartolo Turlà dei Carabinieri. Dietro super prova di Ciccio Limone, il “portiere para tutto” paragonato a Walter Zenga, premiato come miglior estremo difensore del torneo.

Alla fine la coppa è stata alzata alla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha salutato i vincitori e tutte le 7 squadre partecipanti: Ingegneri, Architetti, OPI Infermieri, Questura, Carabinieri e Giustizia Iblea. Più che una squadra, un gruppo. È questo il segreto della Penitenziaria. In attacco il riferimento è stato Sagone, il 9 titolare, insieme al comandante Iacobelli, punta di sfondamento il cui supporto è stato fondamentale per tutto il campionato, anche se assente in finale. Presente fino alla fine anche Sebastiano Canzoniero, il “guerriero” monterossano che si è infortunato e non ha partecipato alla finale.

A centrocampo motore Tirone, Amato e Cicero.

In difesa, insieme a Bruno Blanco, il capitano Lomonaco e Melilli detto “il Maldini”. Dalla panchina hanno dato il loro contributo Veca Stam, Minacapelli e Alongi, “ le frecce” sulle fasce da cui era difficile passare.

Alla guida tecnica il Pavone detto Ancelotti, per il suo comando dei cambi. Un pensiero anche per chi non ha potuto esserci alla festa finale: Alario, La Terra e Mangiapane.

“ Un gruppo che patisce ma non molla, che corre, che vola e sa esaltare i compagni ed esultare insieme”, è il commento dei protagonisti. Ora si festeggia, poi l’appuntamento è al prossimo anno. Buone vacanze ai campioni della Penitenziaria.

Nelle foto i protagonisti della Penitenziaria.



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