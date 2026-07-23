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Scicli | Politica

Piazza dimenticata: i sedili rotti e l’abbandono feriscono il cuore del quartiere di Via del Palo Ross

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Donnalucata (Scicli), 23 Luglio 2026 – Nel cuore della suggestiva località balneare Lido “Palo Rosso”, dove un tempo batteva la vita di comunità, oggi si assiste a uno spettacolo desolante. La piazzetta del quartiere – un tempo luogo di ritrovo per anziani, famiglie e bambini – versa oggi in uno stato di grave degrado. I sedili, ormai rotti e pericolosi, raccontano la storia di un’area abbandonata a se stessa. A farsi portavoce delle lamentele dei cittadini è l’ex assessore e consigliere del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che racconta i disservizi e le difficoltà della comunità per spingere chi comanda a trovare una soluzione.

“Quella che dovrebbe essere un’oasi di pace e socialità – dichiara Scimonello – si è trasformata in un simbolo di incuria. Le panchine, scheggiate e divelte, non offrono più riposo a nessuno, negando di fatto il diritto alla socialità, in particolare alle fasce più fragili come gli anziani. A peggiorare il quadro – continua Scimonello – si aggiungono la pavimentazione sconnessa e la scarsa cura del verde. Le erbacce che crescono incontrollate tra le fessure completano lo scenario di un’area dimenticata dalle istituzioni. La vivibilità di un quartiere – ribadisce l’ex assessore alle Borgate – si misura anche (e soprattutto) dalla manutenzione dei suoi spazi pubblici. Abbandonare una piazza significa privare il quartiere della sua stessa identità e favorire, come spesso accade, un senso di isolamento e insicurezza. I residenti del lido “Palo Rosso” chiedono a gran voce interventi urgenti. Non si tratta solo di una questione estetica o di decoro urbano, ma di restituire ai cittadini un bene comune fondamentale. La speranza – termina il portavoce dei cittadini – è che l’amministrazione comunale intervenga al più presto con un’opera di riqualificazione, che non si limiti a riparare i sedili danneggiati, ma che restituisca luce e sicurezza all’intero spazio.”

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