Centro storico di Modica: Sinistra Italiana attacca l’Amministrazione sull’immobilismo del tavolo tecnico

MODICA, 23 Luglio 2026 – — Il recente comunicato diffuso dal Comitato Centro storico di Modica in merito alla totale assenza di riscontri da parte del tavolo tecnico — istituito in seguito alla seduta aperta del Consiglio comunale dello scorso 15 aprile — accende i riflettori su una situazione giudicata di forte criticità. A intervenire duramente sulla questione è Sinistra Italiana Modica, per voce di Vito D’Antona, che definisce la situazione un «preoccupante campanello d’allarme che non può essere sottovalutato».

Nel mirino del partito vi è l’operato del Sindaco e della giunta comunale, accusati di immobilismo di fronte a idee e proposte che, a distanza di mesi, richiederebbero soltanto la volontà politica di tradursi in atti amministrativi concreti. Tra le soluzioni indicate come rapide, praticabili e ampiamente condivise figurano la pubblicazione di bandi comunali per l’assegnazione in affitto agli operatori economici dei locali di proprietà del Comune situati lungo Corso Umberto, l’approvazione di sgravi fiscali su IMU, TARI e addizionale IRPEF insieme a incentivi per chi apre attività o sposta la residenza in centro, e l’apertura del parcheggio di Viale Medaglie d’Oro.

“Il tema centrale – dice D’Antona – resta il progressivo spopolamento del centro storico, un fenomeno che nei mesi scorsi aveva spinto cittadini, operatori economici e associazioni di categoria a mobilitarsi attraverso una straordinaria partecipazione civica”. L’Amministrazione comunale è, dunque, chiamata a svolgere il suo ruolo, poiché il rischio concreto è che la mancanza a breve termine di risposte tangibili finisca per spegnere l’attenzione e vanificare gli sforzi compiuti fin qui per la rigenerazione urbana.

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