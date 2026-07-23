Petroliera della flotta ombra russa intercettata da una nave da guerra della Marina italiana al largo della Sicilia, l’abbordaggio dei militari

Una magistrale operazione di polizia marittima internazionale è scattata nel cuore del Mediterraneo centrale lo scorso 20 luglio. I reparti d’élite della Marina Militare Italiana hanno condotto un blitz perfetto per tempismo e precisione tattica. Lo scenario dell’intercettazione ad alta tensione si è sviluppato a diverse miglia di distanza dalla costa iblea. In questo specifico tratto di acque internazionali, situato a sud-est della Sicilia, la sorveglianza dei nostri comandi era ai massimi livelli di allerta.

Il pattugliatore polivalente d’altura ITS Thaon di Revel ha agganciato il bersaglio radar e visivo ravvicinato. Sotto la lente d’ingrandimento investigativa dei militari italiani è finita la petroliera commerciale MV South Star. Il gigantesco mercantile era fortemente sospettato di fare parte della cosiddetta “flotta ombra” al servizio di Mosca. L’azione si è inserita nel quadro operativo e strategico della missione multinazionale europea Eunavfor Med Irini. Il mandato della flotta UE prevede proprio il contrasto fermo a ogni tipologia di traffico marittimo illecito.

I sistemi di sorveglianza integrata della Difesa avevano tracciato ogni singolo movimento del colosso commerciale. La MV South Star era entrata ufficialmente nel bacino del Mediterraneo superando lo Stretto di Gibilterra il 16 luglio. Dopo quattro giorni di navigazione apparentemente silenziosa, la nave cargo solcava le acque vicine alla Sicilia. L’intelligence internazionale ipotizzava l’utilizzo fraudolento e illegale di un falso registro di bandiera estera. Questo stratagemma viene sistematicamente utilizzato dai russi per eludere le pesanti sanzioni economiche della UE.

Il comando operativo della Marina Militare ha attivato il dispositivo tattico d’attacco con precisione millimetrica. Dal moderno ponte di volo del pattugliatore italiano è decollato immediatamente l’elicottero pesante NH90. Il velivolo ha garantito una copertura radar totale e l’osservazione costante dall’alto dell’obiettivo sensibile. Pochi istanti dopo, il team d’abbordaggio specialistico della Marina ha avviato le manovre d’assalto in mare. I fucilieri italiani hanno scalato le alte e scivolose paratie esterne del mercantile in piena sicurezza.

L’ispezione fisica dei documenti di bordo è stata eseguita seguendo i più rigidi protocolli di sicurezza. La straordinaria rapidità e l’effetto sorpresa del blitz hanno azzerato qualsiasi potenziale tentativo di reazione. I militari hanno setacciato l’anagrafe della nave per verificare la reale ed effettiva nazionalità del vettore. La sofisticata tecnologia dei sensori elettronici del Thaon di Revel si è rivelata fondamentale nel successo. L’unità navale italiana, capoclasse dei moderni PPA, è progettata specificamente per compiti così complessi.

La nave fonde capacità di attacco rapido a moduli altamente flessibili di risposta operativa immediata. L’evento sancisce la ritrovata centralità geopolitica della Marina Militare nello scacchiere strategico mediterraneo. L’Italia dimostra di non limitarsi alla vigilanza passiva, esercitando un controllo d’avanguardia sui mari vicini. Questo intervento lancia un messaggio politico categorico sulla sicurezza invalicabile dei nostri confini marittimi. Il pattugliamento continuo delle rotte calde davanti alla costa iblea si conferma un nodo cruciale.

La petroliera ha infine ottenuto il necessario nulla osta per poter riprendere la sua navigazione originaria. La MV South Star ha così modificato la sua rotta commerciale dirigendosi verso le coste del Nord Africa. Attualmente, l’imbarcazione mercantile si trova ormeggiata in sicurezza all’interno del grande porto di Tunisi.

Le autorità marittime locali tunisine non hanno ritenuto di dover formalizzare un provvedimento di sequestro. L’efficacia dell’azione fulminea a largo della provincia di Ragusa resta comunque un indiscutibile successo italiano. La manovra d’abbordaggio si attesta come un modello da seguire per la futura cooperazione internazionale. La sicurezza delle frontiere meridionali dell’Unione Europea rimane presidiata da reparti scelti della Marina. La forza armata riafferma la sua totale prontezza nel rispondere prontamente alle sfide globali.

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