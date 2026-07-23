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Attualità | Modica

Black out a Modica. Sono state 1500 le utente interessate

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Tempo di lettura: 2 minuti
MODICA, 23 Luglio 2026 – Sono state circa 1500 le utente interessate dal lungo black out elettrica di martedì sera a Modica. L’ENEL ha attribuito la causa al grande caldo di questi giorni e quindi ad  un eccesso di consumo di impianti refrigeranti e di ventilazione.
Per i siti sensibili (case di riposo, luoghi di cura e simili) sono stati messi a disposizione gruppi elettrogeni sino alla soluzione completa del guasto.
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1 commento su “Black out a Modica. Sono state 1500 le utente interessate”

  1. Paolo

    Domanda: se ogni utente sottoscrive un contratto con un limite di potenza abitazione o attività, dove sarebbe l’eccesso di consumo?
    Non dovrebbe essere garantito che ogni utente consumi h24 fino al limite della potenza sottoscritta?
    Quindi, in tal senso, c’è un risparmio di potenza perché invece si adotta una media?

    Parlare di eccesso di consumo scarica la responsabilità sull’utente, come dovesse sentirsi in colpa per aver esagerato in qualcosa, distogliendo l’attenzione da chi e il vero responsabile? Forse si potrebbe parlare dinonadempienza contrattuale onvece di tirare in ballo il caldo?

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