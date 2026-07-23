Black out a Modica. Sono state 1500 le utente interessate

MODICA, 23 Luglio 2026 – Sono state circa 1500 le utente interessate dal lungo black out elettrica di martedì sera a Modica. L’ENEL ha attribuito la causa al grande caldo di questi giorni e quindi ad un eccesso di consumo di impianti refrigeranti e di ventilazione.

Per i siti sensibili (case di riposo, luoghi di cura e simili) sono stati messi a disposizione gruppi elettrogeni sino alla soluzione completa del guasto.

Salva