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Attualità | Ragusa

AIL Ragusa, eletto il nuovo direttivo. Cettina Migliorisi torna alla presidenza

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Ragusa, 23 luglio 2026 – L’Assemblea dei soci di AIL Ragusa ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo mandato, nel segno della continuità e dell’impegno a favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.Alla presidenza torna Cettina Migliorisi, che raccoglie il testimone da Carmela Nicita, alla quale il nuovo direttivo rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il suo mandato, contribuendo alla crescita dell’associazione e al consolidamento della sua presenza sul territorio.

Fanno parte del nuovo direttivo Lucia Leggio, vicepresidente, Silvana Licitra, tesoriera, Maria Grazia Dipasquale, segretaria, e i consiglieri Gianni Papa, Gabriella Busiello e Peppe Spadola. Il nuovo Consiglio si pone l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita dell’associazione, facendo leva sulla continuità gestionale e sull’impegno condiviso di tutti i soci, che continueranno a garantire una presenza costante di AIL in tutto il territorio provinciale attraverso iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e appuntamenti ormai entrati nella tradizione, come la distribuzione delle Uova di Pasqua e delle Stelle di Natale.

Accanto a queste attività, AIL Ragusa continuerà a rappresentare un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie, offrendo servizi di assistenza, informazioni, orientamento e supporto, con l’obiettivo di essere sempre più vicina a chi affronta il percorso della malattia.

“Ho accettato questo incarico – dichiara la presidente Cettina Migliorisi – per senso di responsabilità nei confronti di un’associazione che, nel corso degli anni, è cresciuta tantissimo e ha saputo aiutare concretamente tanti pazienti e le loro famiglie. Ho scelto di mettermi nuovamente a disposizione perché ho ricevuto da tutti i componenti del Consiglio la piena assicurazione del loro sostegno e della loro collaborazione”.

“Questo spirito di squadra sarà fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono. Il nostro compito sarà non solo quello di garantire la continuità dei servizi che AIL offre quotidianamente, ma anche di implementarli e rafforzarli, contando sul prezioso sostegno della collettività ragusana, che negli anni ha sempre dimostrato grande sensibilità e vicinanza alla nostra missione”, conclude Migliorisi.

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