Il Palio delle Contrade di Ragusa fa tappa a “Puntarazzi”

Ragusa, 23 luglio 2026 – Archiviata una prima tappa che ha richiamato centinaia di persone tra contradaioli, famiglie e curiosi, il Palio delle Contrade è pronto a tornare protagonista. Sabato 25 luglio in contrada Puntarazzi la nuova tappa della seconda edizione della manifestazione promossa dal Comune di Ragusa, con la collaborazione de “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su” e di “Eduka”. Le sei contrade torneranno a sfidarsi all’insegna del gioco e del divertimento per un’iniziativa aperta a tutti. La classifica comincia a prendere forma, ma è ancora tutta da scrivere. Dopo la giornata di apertura del 4 luglio guida “Puntarazzi”, seguita da “Poggio del Sole” e “Tre Casuzze”, con “Gatto Corvino”, “Punta Braccetto” e “Petrulli” pronte a recuperare terreno. I giochi della seconda tappa potranno cambiare gli equilibri e rendere ancora più avvincente la corsa verso il gran finale del 1° agosto a “Punta Braccetto”. «La prima tappa ci ha restituito un’immagine bellissima della nostra città – sottolineano il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alle Contrade e Frazioni Andrea Distefano – Le contrade hanno saputo trasformare una competizione in una grande occasione di incontro, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Adesso siamo pronti a vivere un nuovo appuntamento che saprà regalare ancora emozioni, sorrisi e tanta partecipazione». Anche a “Puntarazzi” il programma inizierà nel tardo pomeriggio con una novità destinata a diventare uno dei momenti più significativi del Palio. Prima delle sfide, infatti, il campo si riempirà dei colori delle sei contrade con la sfilata dei vessilli. Poi spazio ai giochi, quelli che possono ribaltare ogni pronostico. Prove di abilità, strategia, velocità e tanta improvvisazione metteranno ancora una volta alla prova lo spirito di squadra delle contrade, dimostrando che, qui, spesso la vittoria nasce più dalla complicità che dalla forza. Durante la serata sarà attiva anche un’area dedicata ai bambini, curata da “Eduka”, con attività e animazione pensate per permettere ai più piccoli di vivere il Palio da protagonisti. Come da tradizione, al termine delle sfide il campo di gara si trasformerà in una grande festa aperta a tutti, con una vasta area food e tanta musica mixata dal dj Fabrizio Rizzone, che farà ballare contradaioli e pubblico fino a tarda sera.

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