Modica, 22 Luglio 2026 – E’ stato ufficializzato l’arresto del presunto piromane delle Pineta di Monserrato a Modica. Si tratta di un giovane straniero 23enne.
L’operazione è il frutto della sinergia operativa tra gli uomini dei Vigili del Fuoco impegnati nelle difficili operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme e l’attività degli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica diretta ad individuare i responsabili dell’incendio
Il giovane magrebino, individuato nei pressi di un focolaio sulla collina Monserrato, ha da subito mostrato evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa, gli ulteriori accertamenti investigativi ne hanno determinato il deferimento per il reato di tentato incendio boschivo.
Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, dove rimane a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.
10 commenti su “Ufficiale l’arresto del presunto piromane della Pineta di Monserrato a Modica. E’ ai domiciliari”
..ma perché perché ai domiciliari! Sbattetelo in cella a 45 gradi sto pezzo di m..e dopo cotto rimandatelo da dove è arrivato a pedate n’to culu e pure davanti ma non prima di avere detto il mandante..non se ne può più
Non si possono più pubblicare le foto dei delinquenti ?
Mi raccomando alle disposizioni (locali e non), non fategli mancare nulla! Wi-Fi, sussidio, alloggio, vitto e magari una bella passeggiata due volte al giorno in Corso Umberto. Ah, dimenticavo, climatizzatore acceso, così da ospitare l’avvocato in un ambiente sano e confortevole…
Potrà uscire dopo le 18 e prima delle 18, grazie al gpass rafforzato.
Si è vaccinato contro il covid-19, tenendo la relativa foto nel profilo.
L’elicottero era impegnato per braccare il nowacse in solitaria lungo la battigia
Ai domiciliari? Ma avete chiara l’idea di quanto ha fatto,la consapevolezza di tutto ? Anziché rinchiuderlo a doppia mandata lo si premia con i domiciliari.Ma chi lo custodisce in casa ,chi gi procura i viveri? il giudice lo capisce che così declassa il reato e dà insicurezza alla Città? Rispediteli nei loro paesi .
Leggo tanti commenti del tipo: “Ma come, dopo tutto quello che ha fatto gli danno i domiciliari?”.
In realtà i domiciliari non sono un premio e nemmeno la pena definitiva. Sono una misura cautelare, cioè una decisione presa mentre le indagini sono ancora in corso, per evitare il rischio di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato.
Inoltre, gli arresti domiciliari non significano essere liberi: sono a tutti gli effetti una misura restrittiva della libertà personale. Chi vi è sottoposto non può uscire di casa se non nei casi autorizzati dal giudice e, se viola le prescrizioni, rischia l’arresto e misure ancora più severe.
L’eventuale pena, invece, sarà stabilita solo al termine del processo, se verrà accertata la responsabilità dell’imputato.
Insomma, in questa fase il giudice non decide “quanti anni deve fare”, ma quale misura cautelare applicare secondo la legge. Altrimenti tanto varrebbe abolire i tribunali e fare le sentenze direttamente nei commenti social
😂😂😂😂😂 tutto normale con queste riforme di attori da circo, vedi la Cartabia nel governo dell’onnipotente Draghi, amato dai pdioti. O con la riforma Nordio.
La gente ha rischiato di perdere la casa, danni devastanti, e grazie ad attori da circo va ai domiciliari che non rispetterà mai.
Ecco come si combatte l’illegalità in Italia 😂😂😂
Questa è la colpa della politica, non fare i guardiani a psicopatici.
La colpa della politica e la non certezza della pena, e dei risarcimenti verso le vittime.
VERGOGNA!!
CON LA RIFORMA NORDIO PER APRIRE UN’INDAGINE VERSO UNA PERSONA BISOGNA AVVISARLO 5 GIORNI PRIMA PENSATE UN PO’.
I no wacsis come me queste cose non le fanno, io ad esempio dopo che mia moglie è scappata con un vaccinato ho accolto nelle mia vita Mohamed e voteremo Vannacci che ci ha promesso un posto sicuro nelle serre a raccogliere i pomodori. Grazie Vannacci e grazie Mohamed😍🖤😍🖤😍🖤
Alzi la mano chi ha capito che da 10 anni scrivo sempre le stesse cose🤣🤣🤣
Neanche l’intelligenza artificiale mi aiuta che intelligenza da circo🤣🤣🤣
E’ ora che Gino riesce a dare la colpa alla politica e perfino alla Sindaca e tutti gli attori da circo per il blackout di oggi.
Ormai siamo al teatrino surreale dell’assurdo: manca la corrente e la responsabilità diventa automaticamente del sindaco di turno.
La politica ha certamente le sue responsabilità quando non garantisce la certezza della pena, la tutela delle vittime e la prevenzione dei reati.
Ma attribuire alla Sindaca ogni singolo evento, come se avesse l’interruttore generale del Paese sulla scrivania, sfiora il grottesco. A questo punto manca solo che le si imputino anche il caldo, la pioggia e le eclissi.
Nel frattempo, lui continua a offrire caffè a tutti e ad alimentare questo surreale spettacolo. “A chistu tiatru… mancu Pirandello ci avissi crirrutu.”
Vergogna, quindi secondo te per aprire un’indagine a una persona bisogna avvisarlo 5 giorni prima? Questa è la tua politica di destra, ma non ti vergogni? E poi vuoi assolvere gli assassini che sparano alle spalle ai ladri, questo è ciò che ti piace? Ecco perchè l’Italia l’avete ridotta così con le vostre riforme di di attori da circo.
Ma se la vede presa male, dirà che sono tutti uguali. vero?
A te piacciono solo Giuseppe Conte, Salvini, Vannacci e Moloni.