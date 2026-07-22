Modica piange la scomparsa del pizzaiolo “cordiale”, Saro Denaro

MODICA, 22 Luglio 2026 – Modica piange la scomparsa di Rosario “Saro” Denaro, storico pizzaiolo della città venuto a mancare all’età di 63 anni. La notizia della sua morte, ha suscitato profondo cordoglio e numerosi messaggi di ricordo da parte di clienti, colleghi e di quanti avevano collaborato con lui nel corso degli anni. Era ricoverato in ospedale per una grave malattia.

Volto molto noto e familiare nel settore della ristorazione modicana, si era fatto apprezzare non solo per la sua professionalità ed esperienza dietro il bancone, ma anche per le sue doti umane. Molti ex dipendenti e conoscenti hanno ricordato la sua disponibilità e la capacità di creare un clima caloroso e familiare sul luogo di lavoro, lasciando un segno in diverse generazioni di modicani.

I funerali

Le esequie per l’ultimo saluto a Saro Denaro saranno celebrate venerdì 24 luglio, alle 10,, nel Duomo di San Giorgio.

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