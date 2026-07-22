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Modica | Sport

Modica Calcio, colpo in difesa: arriva il classe 2009 Paolo Milazzo dal Palermo

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MODICA, 22 Luglio 2026 – Il Modica Calcio ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore centrale mancino Paolo Milazzo, classe 2009, che farà parte della rosa a disposizione di mister Filippo Raciti per la stagione 2026/2027.

Il giovane difensore arriva in maglia rossoblù dopo un’importante esperienza di sei stagioni nel settore giovanile del Palermo, in un contesto altamente formativo.

Dotato di un’imponente struttura fisica, Milazzo unisce solidità nei duelli aerei e nell’uno contro uno a una buona tecnica di base per la costruzione dal basso. A completare il profilo, grande spirito di sacrificio e dedizione al lavoro.

Con questo innesto, il club conferma la propria strategia di mercato orientata a investire sui giovani di prospettiva per valorizzare i talenti in un ambiente ambizioso.

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