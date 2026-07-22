Modica Calcio, colpo in difesa: arriva il classe 2009 Paolo Milazzo dal Palermo

Dotato di un’imponente struttura fisica, Milazzo unisce solidità nei duelli aerei e nell’uno contro uno a una buona tecnica di base per la costruzione dal basso. A completare il profilo, grande spirito di sacrificio e dedizione al lavoro.

Il giovane difensore arriva in maglia rossoblù dopo un’importante esperienza di sei stagioni nel settore giovanile del Palermo, in un contesto altamente formativo.

MODICA, 22 Luglio 2026 – Il Modica Calcio ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore centrale mancino Paolo Milazzo, classe 2009, che farà parte della rosa a disposizione di mister Filippo Raciti per la stagione 2026/2027.

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