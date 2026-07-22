World Drowning Prevention Day: il 25 luglio Marina di Modica promuove la cultura della sicurezza in mare

Marina di Modica, 22 luglio 2026 – Marina di Modica si prepara a celebrare il World Drowning Prevention Day, la Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, con un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza in acqua, alla prevenzione e al salvamento. L’appuntamento è in programma venerdì 25 luglio, alle ore 10.30, presso la postazione “Mare Senza Frontiere” della spiaggia di Marina di Modica. L’evento è organizzato dal Comune di Modica nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE), l’organizzazione internazionale che assegna ogni anno le Bandiere Blu. Nello stesso momento, le spiagge dei 257 Comuni Bandiera Blu aderenti ospiteranno iniziative analoghe per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione degli incidenti in mare. Alla manifestazione prenderanno parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della Guardia Costiera, del Servizio 118, della Croce Rossa Italiana, dell’ASP, della Protezione Civile, della Misericordia, dell’Associazione Piccoli Fratelli, degli addetti al servizio di salvamento, delle associazioni balneari e degli operatori turistici. Nel corso della mattinata saranno illustrate le principali regole per una balneazione sicura e verranno forniti consigli utili per prevenire situazioni di pericolo in acqua. A seguire, il pubblico potrà assistere a un’esercitazione di soccorso in mare con il supporto delle unità cinofile, durante la quale saranno simulate le principali fasi di un intervento di salvataggio. «La prevenzione è il primo strumento per salvare vite umane – dichiara l’Assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro –. Attraverso questa iniziativa vogliamo diffondere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare in mare, coinvolgendo cittadini, turisti e operatori in un momento di informazione e formazione che assume un valore fondamentale per la sicurezza di tutti.» «Essere Comune Bandiera Blu – afferma il Sindaco Maria Monisteri – significa investire quotidianamente nella qualità ambientale e nei servizi, ma anche nella tutela delle persone. Partecipare al World Drowning Prevention Day rappresenta un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, volontariato e operatori del territorio e per promuovere una vera cultura della prevenzione. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa significativa giornata.» L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni, agli enti, alle associazioni di volontariato e agli operatori che contribuiranno alla realizzazione dell’evento, condividendo un obiettivo comune: rendere il mare un luogo sempre più sicuro attraverso l’informazione, la formazione e la collaborazione.

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