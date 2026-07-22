Dalla Bourbon Argos a oggi: la storia di Pozzallo, dove la solidarietà è scritta nel Dna

POZZALLO, 22 Luglio 2026 – Il 21 luglio di un decennio fa, la nave Bourbon Argos attraccava sulla banchina del porto di Pozzallo con 628 migranti a bordo, tra cui decine di donne e bambini stremati dal viaggio. Quello sbarco non fu un evento isolato, ma l’emblema di un’epoca. Il culmine di una crisi umanitaria senza precedenti che ha trasformato questo lembo di Sicilia nel baricentro d’Europa. Da quel giorno, le banchine iblee sono diventate lo specchio fedele delle rotte migratorie globali, un crocevia di storie, sofferenze e solidarietà.

In quel biennio straordinario, gli arrivi in Italia toccarono la cifra record di oltre 181.000 persone all’anno, e Pozzallo si impose come uno dei principali porti d’approdo nazionali. Solo nel 2017, la cittadina registrò il passaggio di quasi 11.000 persone, rendendo il proprio hotspot una struttura nodale per la prima accoglienza e l’identificazione. Negli ultimi dieci anni, mentre i flussi nazionali superavano complessivamente il milione di arrivi via mare, Pozzallo ha vissuto tutte le oscillazioni delle politiche migratorie europee. Ha visto la drastica contrazione degli sbarchi nel biennio 2018-2019, quando gli arrivi totali in Italia scesero sotto le 11.500 unità annue, la complessa gestione sanitaria durante la pandemia e la successiva, violenta ripresa delle ondate nel 2023, anno in cui l’Italia ha registrato oltre 157.000 arrivi e il porto ibleo è tornato sotto costante pressione logistica, fino alle fluttuazioni e ai controlli più stringenti degli ultimi anni.

L’importanza storica di questo decennio per Pozzallo non si misura però soltanto nei numeri complessivi, ma nella composizione stessa di questi flussi, caratterizzati da una presenza drammatica e costante di minori stranieri non accompagnati. Nel corso del decennio, i bambini e gli adolescenti arrivati soli (senza genitori o figure adulte di riferimento) hanno rappresentato una quota strutturale degli sbarchi, oscillando costantemente tra il 10% e il 13% del totale dei migranti giunti via mare a livello nazionale (con picchi di oltre 17.000 minori soli nel 2017 e più di 18.800 nel 2023). A Pozzallo, questo dato si è tradotto in una pressione umanitaria ed educativa enorme: la città ha dovuto convertire palestre, centri diurni e strutture dedicate in centri di prima accoglienza d’urgenza per garantire protezione immediata, tutela legale e supporto psicologico a migliaia di ragazzi soli, diventando un laboratorio nazionale per la gestione della tutela minorile in regime di emergenza.

La città ha dovuto così inventare un modello di accoglienza dal nulla, trasformando l’emergenza logistica in una routine della solidarietà, presidiata costantemente da personale medico, associazioni umanitarie e Forze dell’Ordine. Nonostante i ripetuti appelli delle istituzioni locali a non essere lasciate sole di fronte al peso di un fenomeno globale, la comunità pozzallese ha saputo mantenere intatta la propria vocazione umanitaria. Ricordare l’arrivo della Bourbon Argos significa, dunque, ripercorrere dieci anni in cui la città di Pozzallo ha smesso di essere una semplice cittadina balneare ed è diventata la frontiera dell’Europa, un luogo dove la storia contemporanea si scrive ogni giorno sulla linea del mare.

“Pozzallo – ci dice il sindaco Roberto Ammatuna contattato telefonicamente – è stata sempre una città aperta, una città con una cultura marittima in cui nel proprio Dna. Nel Dna dei propri cittadini, è radicata questa cultura dell’umanità e dell’accoglienza, la cosiddetta cultura del mare, cultura del mare che vuol dire salvare, aiutare e soccorrere chi corre pericoli proprio nel mare. E ha svolto questa grande funzione umanitaria in questi ultimi venti e trent’anni con grande civiltà e con grande umanità, anche se non ha avuto i supporti istituzionali adeguati. Lo Stato e la Regione, ma soprattutto la Regione, hanno dimenticato che esiste una città che, con Lampedusa, ha portato alta la bandiera della civiltà, ha mantenuto alta la bandiera della civiltà europea. Purtroppo, queste cose vengono magari dimenticate, come sappiamo tutti, e tutto questo non è assolutamente corretto”.

Il Mediterraneo continua a essere, dunque, un cimitero a cielo aperto nell’indifferenza delle istituzioni, che hanno ridotto la gestione dei flussi migratori a una fredda contabilità burocratica o a una perenne passerella elettorale.

L’assenza di canali d’ingresso legali e sicuri e lo smantellamento progressivo dei sistemi di soccorso coordinati hanno trasformato il braccio di mare davanti a Pozzallo e alle coste siciliane in una trappola mortale quotidiana. Nonostante i proclami e i vertici internazionali, l’Europa e i governi nazionali che si sono succeduti hanno programmaticamente scelto di girarsi dall’altra parte, esternalizzando le frontiere e delegando il controllo a milizie e paesi terzi non sicuri.

Le città di frontiera e le comunità locali vengono regolarmente lasciate sole a gestire l’impatto umanitario degli sbarchi in strutture strutturalmente inadeguate e cronicamente sovraffollate. Questa totale latitanza della politica non è un’incapacità logistica, ma una precisa e cinica scelta strategica che antepone la propaganda ideologica e la difesa dei confini alla tutela della vita umana, calpestando i più basilari principi del diritto internazionale e della dignità dell’uomo.

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