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Politica | Pozzallo

Pozzallo. Blackout e crisi idrica, l’intervento della maggioranza: “Emergenza legata al caldo record, non imputabile al Comune”

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Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 22 Luglio 2026 – Disagi profondi e prolungati stanno interessando Pozzallo nelle ultime ore a causa di ripetuti blackout elettrici e delle conseguenti interruzioni nell’erogazione del servizio idrico, che stanno mettendo a dura prova famiglie e attività commerciali del territorio. Sulla situazione è intervenuta direttamente la maggioranza consiliare (composta da Antonio Zocco Pisana, Barbara Sparacino, Valentina Sudano, Francesco Ammatuna e Francesco Giannone) per fare chiarezza e respingere ogni addebito politico.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno voluto sgomberare il campo da equivoci, sottolineando che l’emergenza non è in alcun modo riconducibile a responsabilità dell’ente locale. Al contrario, il disservizio rientra in una criticità più ampia che, alimentata dalle eccezionali ondate di calore e dal conseguente impennarsi dei consumi energetici, sta colpendo diversi territori della Sicilia.

Dal punto di vista operativo, la maggioranza ha fatto sapere di essersi attivata fin dalle prime segnalazioni, instaurando un dialogo costante e diretto con i vertici di E-Distribuzione – nello specifico con il dott. Buccheri, responsabile per le province di Ragusa e Siracusa – al fine di monitorare costantemente il quadro tecnico e sollecitare interventi risolutivi urgenti.

Non sono mancate stoccate polemiche nei confronti delle opposizioni, con i consiglieri che hanno evidenziato come in frangenti di crisi sia semplice alimentare polemiche strumentali, specie in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a fronte dell’impegno concreto profuso per fronteggiare i disagi. Infine, l’assicurazione alla cittadinanza: l’evolversi della situazione continuerà a essere seguito passo dopo passo, mantenendo alta la pressione sui gestori della rete elettrica per accelerare il ritorno alla normalità.

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1 commento su “Pozzallo. Blackout e crisi idrica, l’intervento della maggioranza: “Emergenza legata al caldo record, non imputabile al Comune””

  1. Pozzallese

    Io qualche domanda me la sono posta, perché i blackout interessano sempre le stesse zone? Nel blackout inizio del lunedì sera è risolto martedì pomeriggio, nella mappatura di e-distribuzione nella centralina di via Dogali risultava guasto. Mentre nel blackout di martedì sera è risolto mercoledì mattina, nella mappatura risultava disalimentato, tanto è vero che in tutto questo lasso di tempo non c’erano i tecnici. Che ricordo io in questi ultimi anni mai un blackout in Corso Vittorio Veneto o piazza delle rimembranze oppure lungomare pietre nere. Chissà perché. Tante domande molti dubbi. Mi auguro che oggi non accada nulla sarebbe la terza notte senza aria condizionata impossibile riposare

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