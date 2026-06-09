Modica ricorda Carmela Giannì: un docufilm e un dibattito sulla “donna che voleva cambiare il mondo”

MODICA, 09 Giugno 2026 – Una figura indimenticabile, una vita spesa tra impegno politico, sociale e professionale. Modica si appresta a rendere omaggio a Carmela Giannì con un importante evento culturale e istituzionale dal titolo significativo: “Carmela Giannì – Una donna che voleva cambiare il mondo”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno 2026, alle ore 17:00, nella cornice istituzionale dell’Aula Consiliare del Comune di Modica. L’evento, moderato da Angela Allegria ed Elisabetta Rizza, sarà un momento di profonda riflessione collettiva che ruoterà attorno alla proiezione di un docufilm e a una serie di interventi tematici di grande spessore.

La manifestazione si aprirà con i saluti delle massime autorità cittadine e dei rappresentanti delle associazioni e dei centri studi coinvolti nell’organizzazione: Maria Monisteri – Sindaco di Modica, Mariacristina Minardo – Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Chessari – Presidente del Centro Studi Feliciano Rossitto, ed Angela Allegria – Presidente della S.F.P.C. “Virgilio Failla” APS.

Al termine dei saluti introduttivi, il cuore dell’evento sarà scandito dalla proiezione del docufilm dedicato a Carmela Giannì, un’opera curata dal regista Andrea Giannone che promette di restituire la forza, la passione e la complessità di una donna straordinaria.

A seguire, illustri docenti e professionisti animeranno un dibattito volto a sviscerare i temi cari a Carmela Giannì, spaziando dalle politiche di genere all’educazione alla politica: Giovanni Di Rosa sul “Il pensiero agito nei rapporti sociali e fra i generi”, Maria Teresa Giannì su “Il valore del linguaggio di genere”, Avv. Carmelo Ruta “Un’esperienza amministrativa al femminile”, Giancarlo Poidomani su “Educazione alla Politica”.

Le conclusioni della serata saranno affidate a Rita Palidda.

L’iniziativa, che vede la collaborazione attiva della Scuola di Formazione Politica e Culturale “Virgilio Failla” di Modica e del Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa, rappresenta un’occasione preziosa per tutta la cittadinanza per riscoprire e mantenere viva la memoria di un esempio luminoso di cittadinanza attiva e determinazione al femminile.

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