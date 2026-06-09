Ispica, gli auguri del clero al neo sindaco Muraglie: “Guidato da saggezza per il bene comune”

ISPICA, 09 Giugno 2026 – Arrivano le congratulazioni ufficiali della comunità ecclesiale di Ispica per l’elezione del nuovo primo cittadino. Il Vicario Foraneo, don Antonio Maria Forgione, ha voluto esprimere a nome di tutta la chiesa locale i più sinceri auguri di buon lavoro a Pierenzo Muraglie, fresco di vittoria elettorale.

Un messaggio di apertura e collaborazione che unisce idealmente tutte le realtà parrocchiali e religiose del territorio ispicese nel momento in cui si apre una nuova pagina amministrativa per la città.

“Unitamente al Clero tutto, alle Comunità Religiose e parrocchiali, porgiamo sentite felicitazioni e auguri al Dott. Pierenzo Muraglie, nel giorno della sua elezione a Sindaco della Città di Ispica. Lo accompagniamo con la preghiera perché sia guidato da saggezza per un servizio ispirato al perseguimento del bene comune della Città e di quanti la abitiamo.”

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