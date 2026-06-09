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Attualità | Modica

La Misericordia di Modica al fianco dello sport paralimpico: quattro giorni di assistenza sanitaria al Kikki Village

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Modica, 09 giugno 2026 – Per la Misericordia di Modica è stato un grande onore essere stata scelta per garantire la sicurezza sanitaria durante l’importante evento promosso dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Sicilia e da INAIL, svoltosi per quattro giorni presso il Kikki Village.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva tra le persone che hanno riportato invalidità a seguito di infortuni sul lavoro, offrendo loro occasioni di crescita personale, inclusione e confronto attraverso lo sport.

Quattro le discipline protagoniste dell’evento: scherma, atletica, tennis tavolo e nuoto. Le competizioni hanno visto una partecipazione numerosa e particolarmente coinvolta, con atleti che hanno affrontato le diverse prove con entusiasmo, determinazione e spirito di condivisione.

Sono stati giorni caratterizzati non soltanto dall’attività sportiva, ma anche da intensi momenti di relazione umana e socializzazione tra i partecipanti, provenienti da tutta la Sicilia, molti dei quali giovani. Un clima di amicizia, sostegno reciproco e inclusione ha accompagnato l’intera manifestazione.

La Misericordia di Modica ha assicurato per tutta la durata dell’evento la necessaria assistenza sanitaria, contribuendo a garantire serenità e sicurezza agli atleti, ai loro accompagnatori e agli organizzatori.

Un’esperienza che conferma il valore dello sport come strumento di integrazione e rinascita, e che rappresenta per la Misericordia di Modica motivo di orgoglio e soddisfazione per il servizio reso alla comunità.

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