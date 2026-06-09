Inferno di fuoco a Vittoria: fiamme nella Valle dell’Ippari

VITTORIA, 09 Giugno 2026 – Un vasto e preoccupante incendio sta devastando in queste ore la Valle dell’Ippari. Alimentato da forti raffiche di vento, il fronte del fuoco si sta spostando rapidamente e minaccia da vicino il campo di tiro a piattello e il canile comunale, dove c’è grande apprensione per gli animali.

I Vigili del Fuoco sono sul posto e lottano contro il tempo. L’obiettivo primario è sbarrare la strada alle fiamme per scongiurare che il rogo e il fumo raggiungano il vicino ospedale cittadino.

L’emergenza riaccende la rabbia sulla gestione della prevenzione. Forti polemiche per la mancata attivazione, nel piano antincendio regionale, delle associazioni ONLUS di Protezione Civile, risorsa che avrebbe garantito un supporto capillare e tempestivo.

Foto di Franco Assenza

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