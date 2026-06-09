Attive le isole ecologiche mobili a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa

Ragusa, 09 giugno 2026 – È attivo il servizio estivo di raccolta differenziata dedicato alle attività ricettive, di somministrazione e , per modiche quantità, alle utenze domestiche.

L’iniziativa mira a supportare gli operatori del settore durante il periodo di maggiore affluenza turistica, garantendo un servizio di smaltimento dei rifiuti ancora più frequente.

Come illustrato nella campagna informativa diffusa tramite l’applicazione “Ragusa a Raccolta”, sono state attivate isole ecologiche mobili operative 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica. I punti di conferimento e gli orari sono stati studiati per venire incontro alle esigenze delle diverse zone:

RAGUSA IBLA: Largo San Paolo, dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

MARINA DI RAGUSA: Piazzetta di via Genova, dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

“Con l’avvio di questo servizio estivo – dichiara Gianni Giuffrida, assessore all’Ambiente – andiamo a potenziare la nostra rete di raccolta. Abbiamo ascoltato le esigenze degli operatori e riteniamo che le isole ecologiche mobili siano lo strumento giusto per conciliare le loro necessità con il nostro obiettivo di una Ragusa pulita e all’avanguardia nella gestione dei rifiuti. Chiediamo la massima collaborazione per un’estate sostenibile e rispettosa del nostro patrimonio”.

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