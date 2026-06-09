Ispica, ecco il nuovo consiglio comunale e la nuova giunta

Saro Cannizzaro

Insieme alla composizione del Consiglio, si definisce anche la giunta che affiancherà il sindaco Muraglie. La squadra assessoriale è composta da cinque nomi, indicati tra il primo e il secondo turno:

## L’Opposizione (6 seggi) I banchi della minoranza saranno occupati da una rappresentanza variegata delle diverse forze politiche che hanno preso parte alla competizione elettorale:

Lista “Libera e Forte” (4 consiglieri)

Ecco nel dettaglio la composizione della nuova assise e la squadra assessoriale:

Resta invece fuori dal massimo consesso cittadino il candidato sindaco Serafino Arena, non avendo superato lo sbarramento del 20% dei consensi.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.