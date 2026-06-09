ISPICA, 09 Giugno 2026 – Con la vittoria di Pierenzo Muraglie, si delinea ufficialmente il nuovo assetto del Consiglio Comunale di Ispica. La coalizione a sostegno del neoeletto sindaco conquista una solida maggioranza di 10 consiglieri, mentre sui banchi della minoranza siederanno 6 rappresentanti dell’opposizione.
Resta invece fuori dal massimo consesso cittadino il candidato sindaco Serafino Arena, non avendo superato lo sbarramento del 20% dei consensi.
Ecco nel dettaglio la composizione della nuova assise e la squadra assessoriale:
## La Maggioranza (10 seggi)
Lista “Muraglie Sindaco” (6 consiglieri)
Giovanni Muraglie
Angelo Barrotta
Titta Genovese
Mattia Moltisanti
Lucia Motta
Gabriella Bruno
Lista “Libera e Forte” (4 consiglieri)
Mirco Re
Salvatore Milana
Antonella Gelasio
Mary Ignaccolo
## L’Opposizione (6 seggi)
I banchi della minoranza saranno occupati da una rappresentanza variegata delle diverse forze politiche che hanno preso parte alla competizione elettorale:
Sud chiama Nord: Paolo Monaca
Fratelli d’Italia: Marco Santoro
Forza Italia: Ketty Roccasalva
Galifi Sindaco: Santina Cappello
Controcorrente: Lucia Franzò
M5S – AVS: Antonella Iuvara
Insieme alla composizione del Consiglio, si definisce anche la giunta che affiancherà il sindaco Muraglie. La squadra assessoriale è composta da cinque nomi, indicati tra il primo e il secondo turno:
Primo Turno: Mattia Moltisanti, Salvatore Milana, Sonia Calabrese.
Secondo Turno: Carmelo Oddo, Gabriella Bruno.
1 commento su “Ispica, ecco il nuovo consiglio comunale e la nuova giunta”
È la sinistra dei soliti? Ciccio Peppe saru concetto Vincenzo Piero anonimus italiano scocciato, cappotto? A chisti cuorpi ri Gnaziu 😂😂