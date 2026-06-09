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Ispica, ecco il nuovo consiglio comunale e la nuova giunta

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Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 09 Giugno 2026 – Con la vittoria di Pierenzo Muraglie, si delinea ufficialmente il nuovo assetto del Consiglio Comunale di Ispica. La coalizione a sostegno del neoeletto sindaco conquista una solida maggioranza di 10 consiglieri, mentre sui banchi della minoranza siederanno 6 rappresentanti dell’opposizione.

Resta invece fuori dal massimo consesso cittadino il candidato sindaco Serafino Arena, non avendo superato lo sbarramento del 20% dei consensi.

Ecco nel dettaglio la composizione della nuova assise e la squadra assessoriale:

## La Maggioranza (10 seggi)
Lista “Muraglie Sindaco” (6 consiglieri)

Giovanni Muraglie

Angelo Barrotta

Titta Genovese

Mattia Moltisanti

Lucia Motta

Gabriella Bruno

Lista “Libera e Forte” (4 consiglieri)

Mirco Re

Salvatore Milana

Antonella Gelasio

Mary Ignaccolo

## L’Opposizione (6 seggi)
I banchi della minoranza saranno occupati da una rappresentanza variegata delle diverse forze politiche che hanno preso parte alla competizione elettorale:

Sud chiama Nord: Paolo Monaca

Fratelli d’Italia: Marco Santoro

Forza Italia: Ketty Roccasalva

Galifi Sindaco: Santina Cappello

Controcorrente: Lucia Franzò

M5S – AVS: Antonella Iuvara

Insieme alla composizione del Consiglio, si definisce anche la giunta che affiancherà il sindaco Muraglie. La squadra assessoriale è composta da cinque nomi, indicati tra il primo e il secondo turno:

Primo Turno: Mattia Moltisanti, Salvatore Milana, Sonia Calabrese.
Secondo Turno: Carmelo Oddo, Gabriella Bruno.

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1 commento su “Ispica, ecco il nuovo consiglio comunale e la nuova giunta”

  1. Modicano

    È la sinistra dei soliti? Ciccio Peppe saru concetto Vincenzo Piero anonimus italiano scocciato, cappotto? A chisti cuorpi ri Gnaziu 😂😂

    2

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