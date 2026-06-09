Pozzallo conferisce la cittadinanza onoraria alla Capitaneria di Porto. Celestri: “Una scelta voluta”

POZZALLO CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA ALLA CAPITANERIA DI PORTO: UN PATTO D’ACCIAIO LUNGO 25 ANNI

Non un semplice atto dovuto, ma una scelta fortemente voluta da un’intera comunità. Il Consiglio Comunale di Pozzallo, riunito nell’aula di Palazzo La Pira, ha approvato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Capitaneria di Porto. Un voto unanime che traduce in atto istituzionale il sentimento profondo di una città che vive in simbiosi con il mare.

A farsi interprete di questo storico traguardo è la Presidente del Consiglio Comunale, Quintilia Celestri (Pozzallo in Movimento), che esprime con forza l’orgoglio, sia istituzionale che personale, per un provvedimento che celebra il legame indissolubile tra la cittadinanza e le donne e gli uomini della Guardia Costiera.

“Questo atto è l’attestato della profonda stima e della riconoscenza che la nostra Città nutre per la Guardia Costiera”, ha dichiarato la Presidente Celestri, sottolineando come la decisione di ieri sera rappresenti il ringraziamento tangibile del territorio per un quarto di secolo di servizio instancabile.

Da ben 25 anni, infatti, la Capitaneria di Porto non è soltanto un presidio fondamentale di legalità e sicurezza marittima, ma è anche un simbolo di accoglienza e straordinaria umanità. In una città portuale come Pozzallo, snodo cruciale nel Mediterraneo, la Guardia Costiera ha saputo dimostrare ogni giorno vicinanza alla popolazione locale e assoluta abnegazione nel soccorso di chi, spesso in condizioni disperate, arriva dal mare trovando nelle divise bianche un primo, sicuro porto sicuro.

L’approvazione in aula segna un passaggio fondamentale che anticipa la cerimonia ufficiale di consegna. Un momento formale che, come rimarcato dalla Presidente del Consiglio, si candida già a rimanere impresso come una delle pagine più belle e significative della storia recente di Pozzallo.

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