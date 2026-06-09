Consegnati i lavori per la circonvallazione di Pozzallo

Pozzallo, 09 giugno 2026 – Ieri a Pozzallo, alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e del Direttore Generale dell’IRSAP Gaspare Collura, si è svolta la consegna ufficiale dei lavori per il rifacimento e la messa in sicurezza della circonvallazione di Pozzallo (prolungamento dell’asse viario di accesso all’agglomerato industriale Modica-Pozzallo). Un intervento strategico da oltre 3,6 milioni di euro, finanziato nell’ambito della programmazione Coesione Italia 21-27, fortemente voluto e sollecitato dal Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’Ars, l’Onorevole Ignazio Abbate.“La sicurezza delle nostre strade e l’efficienza dei collegamenti con i poli produttivi sono priorità assolute per lo sviluppo del nostro territorio – ha dichiarato l’Onorevole Abbate – oggi diamo il via a un intervento atteso da anni, che eliminerà le gravi criticità di un’arteria che ha subito un enorme incremento di traffico pesante a seguito dell’apertura del tratto autostradale fino a Modica e del potenziamento del Porto di Pozzallo.” Consapevole dell’importanza vitale di questa arteria per i cittadini, i pendolari e le imprese della zona, l’On. Abbate ci tiene a rassicurare la cittadinanza sulla gestione dei cantieri:” Nessun blocco stradale, per tutta la durata dei lavori non ci sarà alcuna chiusura totale dell’arteria. La circolazione sarà sempre assicurata tramite l’istituzione del senso unico alternato, riducendo al minimo i disagi per la circolazione e garantendo la continuità delle attività commerciali e industriali”. Il progetto approvato dall’IRSAP non si limita a una semplice manutenzione, ma rappresenta un vero e proprio recupero strutturale che prevede la rimozione di dissesti e deformazioni con uno strato di asfalto ad alto spessore, per garantire massima aderenza ed evitare il pericoloso effetto “asfalto a specchio” causato dalle alte temperature e dai mezzi pesanti. La sostituzione integrale delle barriere con guardrail metallici di nuova generazione e rifacimento totale della segnaletica (orizzontale e verticale) ad alta rifrangenza. La realizzazione di un nuovo varco di accesso alle aree ex ASI (proprietà IRSAP), che renderà finalmente accessibili lotti finora interclusi, attirando nuove realtà imprenditoriali. “Voglio ringraziare pubblicamente l’Assessore Edy Tamajo – conclude l’Onorevole Ignazio Abbate – che ha dimostrato grande concretezza mantenendo l’impegno preso a suo tempo con la comunità pozzallese. Un ringraziamento va anche al Direttore Collura, ai tecnici dell’IRSAP e ai progettisti per l’eccellente lavoro svolto. Questa opera non solo snellirà il traffico pesante fuori dal perimetro urbano di Pozzallo, ma rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle imprese che operano nel nostro agglomerato industriale”.

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