A Scicli la mostra di pittura “Il giardino segreto” di Luisa Drago Scivoletto: l’inaugurazione a Palazzo Bonelli

Scicli, 09 Giugno 2026 – Dal 13 al 27 giugno 2026, le suggestive sale di Palazzo Bonelli, in Via F.M. Penna a Scicli, ospiteranno la mostra di pittura dal titolo “Il giardino segreto”, esposizione personale dell’artista Luisa Drago Scivoletto.

La mostra propone un viaggio visivo ed emozionale attraverso una selezione di dipinti incentrati sulla natura, sui contrasti cromatici e sulla dimensione intima e nascosta dei paesaggi, dove la vegetazione e i fiori diventano protagonisti di una narrazione poetica e silenziosa. L’opera scelta come manifesto dell’evento evoca atmosfere suggestive, in cui sentieri immersi nel verde si accendono delle sfumature vivaci delle fioriture, sotto lo sguardo attento e sensibile della pittrice.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 13 giugno 2026 alle ore 18:00.

L’esposizione resterà aperta al pubblico tutti i giorni, da domenica 14 a sabato 27 giugno, rispettando i seguenti orari di apertura:

• Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

• Pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

L’ingresso alla mostra è totalmente gratuito. Un’occasione imperdibile per residenti, visitatori e appassionati d’arte per scoprire la produzione pittorica di Luisa Drago in uno degli scenari architettonici più prestigiosi del centro storico di Scicli.

Riepilogo info utili:

• Evento: Mostra di pittura “Il giardino segreto” di Luisa Drago

• Location: Palazzo Bonelli, via F.M. Penna – Scicli (RG)

• Periodo: 13 – 27 Giugno 2026

• Inaugurazione: Sabato 13 giugno, ore 18:00

• Orari di visita: Tutti i giorni 10:00-13:00 / 16:00-19:00

• Ingresso: Gratuito .

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