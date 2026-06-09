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Vittoria, blitz delle Fiamme Gialle contro il mercato del falso: intercettato maxi smistamento di scarpe contraffatte

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VITTORIA, 09 Giugno 2026 – Blitz anticontraffazione nel ragusano. Una vasta operazione a largo raggio è stata messa a segno nelle ultime ore dagli uomini della Guardia di Finanza del Nucleo Operativo di Ragusa, coadiuvati dai colleghi della Tenenza delle Fiamme Gialle di Vittoria. I militari sono riusciti a intercettare e bloccare in flagranza un ingente giro di smistamento di scarpe taroccate, riproduzioni quasi perfette dei modelli più iconici e richiesti delle più rinomate marche mondiali.
L’intervento è scattato fulmineo, anche se per una manciata di minuti i finanzieri non sono riusciti a stringere le manette attorno a tutti i protagonisti della filiera: l’autocarro utilizzato dal fornitore all’ingrosso è infatti riuscito a dileguarsi un attimo prima dell’arrivo dei militari, facendo perdere le proprie tracce.
La fuga del grossista, tuttavia, potrebbe avere le ore contate. Gli investigatori hanno già provveduto al sequestro e all’analisi dei filmati dei sistemi di sorveglianza a circuito chiuso presenti nella zona del blitz. Dalle immagini si attendono elementi decisivi per identificare la targa del mezzo pesante e il percorso intrapreso dal conducente.
Nel corso dell’operazione sono stati fermati due cittadini extracomunitari, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Subito dopo il fermo, le Fiamme Gialle hanno fatto scattare tre perquisizioni domiciliari d’iniziativa, mirate a individuare il magazzino di stoccaggio locale utilizzato come base logistica per la merce illegale.
Le indagini proseguono nel più stretto riserbo e a ritmo serrato. Gli inquirenti sono a caccia di ulteriori sviluppi e non si esclude che la rete del falso possa estendersi ben oltre i confini del ragusano, toccando anche diverse province limitrofe.

Foto di Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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