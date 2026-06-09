A Comiso si inaugura il Museo delle Arti Ceramiche dedicato al Maestro Nino Caruso

Comiso, 09 giugno 2026 – Inaugurazione del Museo delle Arti Ceramiche dedicato al Maestro Nino Caruso. Un unicum in tutta Italia, apre i battenti il 12 giugno alle ore 18.30 presso la fondazione Bufalino ( ex mercato Casmeneo) in piazza delle Erbe

Si aggiunge a Comiso un altro tassello importante e qualificante sia da un punto di vista culturale, sia attrattivo : Il Museo delle Arti Ceramiche. Sito all’interno della Fondazione Bufalino, espone oltre cento sculture e manufatti rappresentativi della ricerca e del contributo alla ceramica contemporanea del Maestro Nino Caruso che ha inteso affidare alla comunità a cui era fortemente legato un patrimonio capace di testimoniare il suo percorso creativo di rilievo internazionale e, al contempo, di generare nuove opportunità di crescita culturale per il territorio. Un’istituzione culturale aperta al confronto con la complessità del presente, interprete delle trasformazioni sociali e culturali attraverso linguaggi, pratiche e forme di coinvolgimento sempre più aperte e interdisciplinari. Un presidio culturale stabile e riconoscibile integrato, nel sistema culturale del Comune di Comiso, al Museo Civico di Storia Naturale.

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