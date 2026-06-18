Camere d’autrice: il 26 giugno a Ragusa due nuove intitolazioni dedicate a Goliarda Sapienza e Sibilla Aleramo

Ragusa, 18 giugno 2026 – Il prossimo 26 giugno Ragusa ospiterà un importante appuntamento con la cultura e la memoria di genere. Sotto il claim “Abitare la parola, lasciare traccia”, prenderà vita l’evento Camere d’autrice, un’iniziativa che mira a dare visibilità al talento letterario femminile intitolando spazi di accoglienza a scrittrici che hanno segnato la storia della letteratura.

Il progetto nasce all’interno dell’ampio percorso nazionale di Toponomastica femminile, la cui missione è restituire spazio e voce alle donne nella memoria pubblica e nei luoghi del quotidiano. Questa specifica tappa è promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa, con la preziosa collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità.

La mattinata del 26 giugno si svilupperà in due momenti significativi nelle note strutture ricettive del territorio, dove le camere si trasformeranno in presidi culturali per la clientela:

• Ore 10:30: presso Poggio del Sole Resort – Intitolazione della camera dedicata a Goliarda Sapienza.

• Ore 12:00: presso Tenuta Chiaramonte – Intitolazione della camera dedicata a Sibilla Aleramo.

All’interno di questi spazi, la presenza delle autrici rimarrà viva attraverso libri e testimonianze, incarnando lo spirito profondo del progetto: “Le parole delle donne non passano: abitano.”

“Le città raccontano sé stesse – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – attraverso i nomi che scelgono di ricordare. Per troppo tempo il contributo delle donne alla cultura, alla letteratura e alla crescita della nostra società è rimasto ai margini della memoria pubblica. Con Camere d’autrice restituiamo spazio, visibilità e riconoscimento a due grandi protagoniste della letteratura italiana come Goliarda Sapienza e Sibilla Aleramo.

Questa iniziativa rappresenta un esempio di come le politiche per le pari opportunità possano tradursi in azioni che possano lasciare un segno duraturo nella comunità. L’intitolazione delle stanze permette di creare luoghi che custodiscono storie, pensieri, voci.

Desidero ringraziare la Consulta Femminile, Rosamaria Chiaramonte e le strutture ricettive che hanno accolto il progetto. La collaborazione tra istituzioni, associazionismo e realtà imprenditoriali dimostra che la promozione della cultura e della parità può diventare un patrimonio condiviso.

Come Amministrazione comunale crediamo che valorizzare le donne che hanno scritto la nostra storia sia un dovere civile e un investimento per il futuro. Le parole delle donne continuano a parlare alle nuove generazioni: il nostro compito è fare in modo che trovino sempre luoghi in cui essere ascoltate.”

“Con questo appuntamento di Toponomastica femminile vogliamo dare un segnale concreto di valorizzazione del patrimonio letterario delle donne direttamente nei luoghi dell’accoglienza dichiara Gianna Miceli – Presidente della Consulta Femminile. Intitolare queste stanze a Sibilla Aleramo e Goliarda Sapienza significa permettere a chi soggiorna di “abitare la parola” e riscoprire figure straordinarie che hanno lasciato una traccia indelebile nella nostra storia culturale. Questo progetto dimostra come la sinergia tra associazionismo, istituzioni e imprese private possa generare un impatto culturale profondo sul nostro territorio.

Un ringraziamento speciale e un doveroso riconoscimento vanno a Rosamaria Chiaramonte, apprezzata imprenditrice del territorio ibleo e co-fondatrice di Tenuta Chiaramonte. Grazie alla sua straordinaria sensibilità civile e alla sua lungimirante visione d’impresa, Chiaramonte ha sostenuto attivamente il progetto, mossa dal profondo desiderio di restituire memoria storica alle donne. Il suo impegno dimostra come l’imprenditoria locale possa farsi custode attiva della cultura e della parità, trasformando l’accoglienza turistica in un’occasione di riscatto e valorizzazione dell’ingegno femminile.”

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