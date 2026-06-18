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Ragusa | Sanità

Ambulanze medicalizzate del 118, l’ASP Ragusa pubblica l’Avviso per nuovi medici

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Ragusa, 18 giugno 2026 – L’ASP di Ragusa ha pubblicato una manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di medici disponibili a svolgere attività assistenziale sulle ambulanze medicalizzate del Servizio di Emergenza Urgenza 118.
L’Avviso nasce dalla necessità di rafforzare le postazioni medicalizzate presenti nel territorio provinciale, dove continua a registrarsi una carenza di personale medico rispetto al fabbisogno previsto. Il medico del 118 interviene nelle emergenze territoriali, valuta le condizioni del paziente, avvia le prime manovre assistenziali e contribuisce alla stabilizzazione dei casi più critici, in raccordo con la Centrale Operativa.
«Il 118 rappresenta uno snodo essenziale della rete dell’emergenza-urgenza – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – e il suo rafforzamento è una priorità organizzativa. Con questa manifestazione di interesse vogliamo dare una risposta concreta alla carenza di medici nelle postazioni territoriali, valorizzando competenze professionali fondamentali per la tutela della salute dei cittadini».
Possono partecipare i medici in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso. Saranno valutate positivamente le esperienze già maturate nell’emergenza-urgenza, nei Pronto Soccorso, in Rianimazione, nella Centrale Operativa 118 o nella Continuità Assistenziale. I candidati ritenuti idonei saranno inseriti in un elenco da utilizzare secondo le esigenze organizzative e assistenziali del 118.
La manifestazione è stata pubblicata il 16 giugno scorso sul sito dell’ASP di Ragusa, sezione “Bandi e Concorsi”. La domanda dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla pubblicazione, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.asp.rg.it, consegna all’Ufficio Protocollo dell’ASP di Ragusa o raccomandata A/R. L’avviso integrale, con requisiti, modalità di partecipazione e documentazione da allegare, è disponibile sul sito www.asp.rg.it.
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