Modica, movida selvaggia e corse clandestine: la protesta dei residenti di Corso Umberto e del Quartiere d’Oriente

MODICA, 08 Giugno 2026 – Notti insonni, botti improvvisi che squarciano il silenzio e il rombo assordante di motori lanciati a folle velocità. Quella che dovrebbe essere la tranquilla quotidianità notturna nel cuore di Modica si è trasformata, per molti residenti, in un vero e proprio incubo a cadenza regolare. A farsi portavoce del profondo malessere dei cittadini è Antonio Ruta, a nome del Comitato L’Alternativa Socialista, che ha indirizzato una dura e accorata lettera al Sindaco e agli organi di stampa per accendere i riflettori su una situazione ormai divenuta cronica e insostenibile nelle zone di Corso Umberto e del quartiere dìOriente.

Il primo fenomeno segnalato riguarda un’usanza che, nata come un innocente brindisi tra giovani, ha assunto nel tempo contorni decisamente più invasivi. In occasione di compleanni e diciottesimi, è ormai radicato il rito della cosiddetta “stappata” di mezzanotte sul Belvedere. Il problema sorge quando i festeggiamenti degenerano in veri e propri spettacoli pirotecnici non autorizzati. Nel silenzio delle ore notturne, le esplosioni dei fuochi d’artificio vengono amplificate dalla naturale cassa di risonanza della Cava, traumatizzando anziani, bambini, persone malate e gli animali domestici della zona.

“Alla questione dei botti -dice Ruta – si aggancia un pericolo ancora più grave che si consuma lungo le arterie stradali della città. Fino a notte tarda, automobilisti e motociclisti trasformano le vie del centro in un circuito per gare di velocità clandestine. Il percorso della sfida è sempre lo stesso: partenza dal Viale Medaglie d’Oro, volata lungo tutto il Corso Umberto fino al Cimitero, discesa “a rotta di collo” da Via Nuova Sant’Antonio e ritorno attraverso Corso Vittorio Veneto. Un carosello impazzito di mezzi di grossa cilindrata o con marmitte chiaramente truccate, che non solo impedisce il riposo dei residenti, ma mette a repentaglio la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica”.

Di fronte a questa escalation di inciviltà, il Comitato ha chiesto formalmente un intervento immediato al primo cittadino, invocando il coinvolgimento del Comandante della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine. La richiesta è chiara: potenziare i controlli e i pattugliamenti nelle ore notturne e nei punti critici segnalati per porre fine al disturbo della quiete pubblica. Dal Comitato tengono a precisare che non si tratta di una crociata contro il divertimento dei giovani, purché questo rimanga sano, sicuro e rispettoso dei diritti altrui. La palla passa adesso all’amministrazione comunale, da cui i residenti attendono un riscontro concreto prima che la situazione possa ulteriormente esasperarsi.

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