Grave incidente nella notte a Scicli: scontro tra ambulanza e scooter, ferito un giovane

Scicli, 08 Giugno 2026 – Momenti di grande apprensione, la scorsa notte a Scicli, per un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 2 all’incrocio tra Largo Gramsci e via Tagliamento. Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un’ambulanza privata che si trovava a percorrere corso Umberto si è scontrata violentemente con un ciclomotore condotto da un giovane.

L’impatto è stato particolarmente violento: il ragazzo è stato proiettato direttamente sotto il mezzo di soccorso, mentre lo scooter è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto di collisione.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il cui lavoro è stato fondamentale per collaborare alle delicate operazioni di soccorso, insieme al personale sanitario del 118. I medici hanno prestato le prime cure sul posto al giovane ferito, per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Le condizioni del ragazzo sono giudicate gravi dai medici, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi di rito necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e ad accertare le relative responsabilità.

Salva