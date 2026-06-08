Ispica ha scelto: Pierenzo Muraglie vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco

Un risultato importante per il neo-sindaco, che per questa campagna elettorale ha potuto contare sul forte e decisivo sostegno del deputato regionale della Democrazia Cristiana, Ignazio Abbate, il cui appoggio ha impresso una spinta significativa alla coalizione vincente. “Complimenti al nuovo Sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie – dice il parlamentare regionale – . Gli ispicesi hanno premiato un progetto partito da lontano che oggi ha visto la sua consacrazione. Grazie a tutti coloro che hanno dato fiducia a Pierenzo e alla squadra che lo ha supportato

Per Ispica si apre adesso la fase della proclamazione ufficiale e del passaggio di consegne, in vista della composizione della nuova giunta che guiderà il comune nei prossimi cinque anni. Nei prossimi minuti sono attese le prime dichiarazioni ufficiali del neo-sindaco Muraglie dal suo comitato elettorale, dove sono già partiti i festeggiamenti dei sostenitori.