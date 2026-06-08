Ispica ha scelto: Pierenzo Muraglie vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco

Ispica, 08 giugno 2026 – I giochi sono fatti. Pierenzo Muraglie vince il turno di ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Ispica. I dati definitivi della sfida all’ultimo voto delineano una vittoria netta, che segna il futuro amministrativo della città.
Come si evince chiaramente dai dati elettorali, il distacco tra i due sfidanti si è fatto marcato con il procedere dello scrutinio:
Pierenzo Muraglie conquista l’ambita poltrona di Palazzo di Città ottenendo il 56,7% delle preferenze, pari a 4.143 voti.
Lo sfidante, Serafino Arena, si ferma, invece, al 43,3% dei consensi, raccogliendo un totale di 3.162 voti.
Il verdetto delle urne consegna a Muraglie una maggioranza solida per governare la città. La coalizione a suo sostegno riesce a staccare l’avversario di oltre 13 punti percentuali, traducendo in realtà il vantaggio accumulato durante lo spoglio finale delle sezioni.
Un risultato importante per il neo-sindaco, che per questa campagna elettorale ha potuto contare sul forte e decisivo sostegno del deputato regionale della Democrazia Cristiana, Ignazio Abbate, il cui appoggio ha impresso una spinta significativa alla coalizione vincente. “Complimenti al nuovo Sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie – dice il parlamentare regionale – . Gli ispicesi hanno premiato un progetto partito da lontano che oggi ha visto la sua consacrazione. Grazie a tutti coloro che hanno dato fiducia a Pierenzo e alla squadra che lo ha supportato
Per Ispica si apre adesso la fase della proclamazione ufficiale e del passaggio di consegne, in vista della composizione della nuova giunta che guiderà il comune nei prossimi cinque anni. Nei prossimi minuti sono attese le prime dichiarazioni ufficiali del neo-sindaco Muraglie dal suo comitato elettorale, dove sono già partiti i festeggiamenti dei sostenitori.