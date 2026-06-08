  • 8 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Giugno 2026 -
Ispica | Politica | Slider

Ispica ha scelto: Pierenzo Muraglie vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 08 giugno 2026 – I giochi sono fatti. Pierenzo Muraglie vince il turno di ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Ispica. I dati definitivi della sfida all’ultimo voto delineano una vittoria netta, che segna il futuro amministrativo della città.

Come si evince chiaramente dai dati elettorali, il distacco tra i due sfidanti si è fatto marcato con il procedere dello scrutinio:

Pierenzo Muraglie conquista l’ambita poltrona di Palazzo di Città  ottenendo il 56,7% delle preferenze, pari a 4.143 voti.

Lo sfidante, Serafino Arena, si ferma, invece, al 43,3% dei consensi, raccogliendo un totale di 3.162 voti.

Il verdetto delle urne consegna a Muraglie una maggioranza solida per governare la città. La coalizione a suo sostegno riesce a staccare l’avversario di oltre 13 punti percentuali, traducendo in realtà il vantaggio accumulato durante lo spoglio finale delle sezioni.

Un risultato importante per il neo-sindaco, che per questa campagna elettorale ha potuto contare sul forte e decisivo sostegno del deputato regionale della Democrazia Cristiana, Ignazio Abbate, il cui appoggio ha impresso una spinta significativa alla coalizione vincente. “Complimenti al nuovo Sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie – dice il parlamentare regionale – . Gli ispicesi hanno premiato un progetto partito da lontano che oggi ha visto la sua consacrazione. Grazie a tutti coloro che hanno dato fiducia a Pierenzo e alla squadra che lo ha supportato

Per Ispica si apre adesso la fase della proclamazione ufficiale e del passaggio di consegne, in vista della composizione della nuova giunta che guiderà il comune nei prossimi cinque anni. Nei prossimi minuti sono attese le prime dichiarazioni ufficiali del neo-sindaco Muraglie dal suo comitato elettorale, dove sono già partiti i festeggiamenti dei sostenitori.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube