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Modica | Sport

Ginnastica Aerobica: al campionato assoluto gold, quinto posto per Cappello e Iemmolo della Motyka Modica

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Modica, 08 giugno 2026 – Ottimo quinto posto ottenuto dalla coppia modicana composta da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, ottenuto al campionato Nazionale Assoluti Gold di Ginnastica aerobica che si è disputato ieri a Gorle.
Nella città bergamasca, la coppia che ha difeso i colori della Motyka Modica, tra le otto partecipanti è riuscita ad entrare nella top five in uno dei campionati più importanti e prestigiosi di tutta la stagione agonistica.
Allenati dall’instancabile Mariastella Vittorio, la coppia modicana è così riuscita a portare la Motyka Modica tra le migliori del panorama italiano in una competizione dall’altissimo livello tecnico.
“Quello ottenuto da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo – spiegano dalla Motyka Modica – è un risultato di grande prestigio. Piazzarsi al quinto posto agli assoluti gold, infatti, ha permesso ai nostri atleti di confrontarsi con le migliori coppie italiane della disciplina e sia Giulia, sia Samuele hanno dimostrato di avere delle ottime qualità, di sapere stare bene in pedana e di essere maturati tantissimo”.

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