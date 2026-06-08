  • 8 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Giugno 2026 -
Cronaca | Scicli

Denunciato l’autore di una discarica abusiva in territorio di Scicli(Video)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 08 giugno 2026 – La Polizia Locale di Scicli, a seguito di accurate e approfondite indagini, ha individuato il responsabile di una discarica abusiva di rifiuti ingombranti rinvenuta nei giorni scorsi in una contrada del territorio comunale.

Gli agenti, attraverso un attento lavoro di ricostruzione e l’analisi dei mezzi utilizzati per il trasporto e l’abbandono del materiale, sono riusciti a risalire con precisione all’autore dell’illecito. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa ambientale.

In applicazione delle disposizioni del Testo Unico Ambientale, è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida, con una sospensione compresa tra uno e quattro mesi, come previsto dalla legge nei casi di abbandono di rifiuti effettuato mediante veicolo.

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per la professionalità e la tempestività dimostrate dalla Polizia Locale, che ancora una volta ha condotto un’attività investigativa efficace e meticolosa, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al contrasto delle condotte che deturpano il territorio.

 

 

 

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube