Denunciato l’autore di una discarica abusiva in territorio di Scicli(Video)

Scicli, 08 giugno 2026 – La Polizia Locale di Scicli, a seguito di accurate e approfondite indagini, ha individuato il responsabile di una discarica abusiva di rifiuti ingombranti rinvenuta nei giorni scorsi in una contrada del territorio comunale.

Gli agenti, attraverso un attento lavoro di ricostruzione e l’analisi dei mezzi utilizzati per il trasporto e l’abbandono del materiale, sono riusciti a risalire con precisione all’autore dell’illecito. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa ambientale.

In applicazione delle disposizioni del Testo Unico Ambientale, è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida, con una sospensione compresa tra uno e quattro mesi, come previsto dalla legge nei casi di abbandono di rifiuti effettuato mediante veicolo.

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per la professionalità e la tempestività dimostrate dalla Polizia Locale, che ancora una volta ha condotto un’attività investigativa efficace e meticolosa, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al contrasto delle condotte che deturpano il territorio.

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