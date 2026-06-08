Ispica e il nuovo sindaco. Il ritorno di Pierenzo Muraglie con il 56,89% dei voti. “Inizia l’età della rinascita”

ISPICA, 08 Giugno 2026 – Pierenzo Muraglie torna alla guida di Ispica. Lo spoglio del turno di ballottaggio ha sancito una vittoria netta per il candidato centrista, che ha conquistato la poltrona più alta di Palazzo Bruno grazie a 3.921 preferenze, pari al 56,89% dei voti, superando lo sfidante Serafino Arena. La certezza matematica è arrivata poco dopo le 16:00, dando il via ai festeggiamenti all’interno del comitato elettorale, subito circondato dall’abbraccio dei sostenitori e dei familiari.

Le prime parole a caldo del neo sindaco riflettono la soddisfazione per un percorso condiviso, definito come una battaglia straordinaria vinta da una grande squadra. Muraglie ha sottolineato che “la vera forza del progetto è stata l’unione, spiegando di tornare a ricoprire la carica di primo cittadino con una maturità diversa e con l’obiettivo di aprire una stagione che possa passare alla storia come l’età della pacificazione e della rinascita per Ispica”. Nel dedicare il successo alla famiglia e a chi ha sostenuto la coalizione, il nuovo sindaco ha rivendicato il valore di una campagna elettorale propositiva, improntata sui contenuti e mai condotta contro gli avversari, elemento che si è rivelato un punto di forza decisivo per l’opinione pubblica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’onorevole Ignazio Abbate, descritto come figura vicina sin da subito al progetto politico.

Presente ai momenti dello spoglio anche lo stesso parlamentare regionale della Nuova DC, che ha salutato il risultato come la vittoria di una grande famiglia politica capace di unire idealmente l’intera provincia di Ragusa, testimoniata dalla presenza a Ispica di sostenitori arrivati da numerosi comuni iblei. Abbate ha rimarcato la coesione di un gruppo privo di correnti o individualismi, capace di imporsi proponendo fatti concreti anziché scendere sul terreno della denigrazione. Ha inoltre assicurato il proprio supporto da Palermo per agevolare il rilancio economico di una città che ospita alcune delle realtà aziendali più importanti del Sud-Est siciliano.

Dopo i brindisi e la festa nella sede del comitato, l’entusiasmo si è riversato nelle strade della città. Un lungo e nutrito corteo di sostenitori ha accompagnato il neo sindaco fino a Palazzo Bruno per un primo, simbolico ritorno nella casa comunale, proseguendo poi con una sfilata per le vie del centro cittadino per celebrare l’esito delle urne.

Salva