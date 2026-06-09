Furti nelle campagne sciclitane, l’allarme del vicepresidente del Consiglio comunale Andrea Di Benedetto

Scicli, 09 giugno 2026 – Cresce la preoccupazione per l’ondata di furti che negli ultimi mesi sta interessando diverse zone rurali del territorio sciclitano. A denunciare il fenomeno è il vicepresidente del Consiglio comunale, Andrea Di Benedetto, che raccoglie e rilancia le numerose segnalazioni provenienti da cittadini e imprenditori agricoli. Secondo quanto riferito da Di Benedetto, gli episodi criminosi si sarebbero verificati in diverse contrade del territorio, da Balatelle a San Marco-Gurgazzi, passando per Spinello e Landolina. Una sequenza di furti che, per modalità e frequenza, lascia presagire l’azione di gruppi organizzati che operano seguendo uno schema ben preciso, prendendo di mira soprattutto aziende agricole e abitazioni isolate. «Ho ricevuto numerose segnalazioni di furti avvenuti nell’ultimo periodo nelle campagne sciclitane – afferma Di Benedetto –. In alcuni casi i malviventi hanno agito persino con i proprietari presenti in casa, consapevoli del fatto che nelle aree rurali è più semplice operare lontano da occhi indiscreti e dai controlli del centro urbano». Il vicepresidente del Consiglio comunale esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, che quotidianamente si trovano a presidiare un territorio molto esteso, comprendente Scicli, Jungi, le quattro borgate marinare e numerose contrade abitate. Tuttavia, sottolinea come sia necessario un ulteriore sforzo per garantire maggiore sicurezza nelle zone di campagna. «Ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono nonostante la carenza di organico – prosegue – ma è evidente che servono controlli più capillari, soprattutto nelle ore notturne e nelle aree rurali maggiormente esposte al fenomeno». Di Benedetto lancia inoltre un monito sui rischi derivanti dal crescente senso di insicurezza percepito dai cittadini. «Se il fenomeno non verrà contrastato con efficacia, c’è il pericolo che alcuni residenti, ormai esasperati, possano pensare di organizzarsi autonomamente attraverso ronde non autorizzate, con conseguenze che potrebbero rivelarsi imprevedibili». Per questo motivo il vicepresidente del Consiglio comunale annuncia un’iniziativa istituzionale rivolta all’amministrazione comunale. «Chiederò al sindaco, nella sua qualità di massima autorità cittadina in materia di sicurezza urbana, di farsi portavoce presso le sedi competenti affinché vengano intensificati i controlli nelle campagne del nostro comune. È necessario intervenire subito per prevenire ulteriori furti e rapine e garantire maggiore tranquillità a chi vive e lavora nelle nostre contrade». L’appello arriva in un momento in cui il tema della sicurezza nelle aree rurali torna al centro del dibattito cittadino, con residenti e operatori del settore agricolo che chiedono maggiore presenza sul territorio e risposte concrete per contrastare un fenomeno che continua a destare forte preoccupazione.

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