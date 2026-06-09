Un medico pediatra sarà operativo sul territorio di Comiso

Comiso, 09 giugno 2026 – “Il Direttore Generale dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago, ed il Direttore Sanitario, dott.ssa Lanza, – spiega il sindaco Maria Rita Schembari- mi hanno assicurato che un Medico Pediatra di famiglia è già stato individuato per il territorio di Comiso. Il professionista sta completando il proprio ambulatorio e presto sarà comunicato alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Una seconda unità è in corso di reperimento, poiché a Comiso si sono creati due posti vacanti, dei quali solo il primo già previsto nella pianta del fabbisogno. Il secondo, che non era posto in previsione con tale imminenza, ha creato ulteriori disagi ai pazienti, per cui si sta reperendo una ulteriore unità disponibile. Purtroppo, – ancora la Schembari- è sotto gli occhi di tutti la preoccupante carenza di medici, e ciò nei più svariati campi specialistici, dovuta a cause che rimontano a scelte di politica universitaria che non hanno fatto i conti con i risultati effettivi, in termini numerici, nel lungo periodo: mi riferisco agli accessi programmati alla facoltà di Medicina ed agli “imbuti” ancor più asfittici per le ammissioni alle diverse specialità. La Direzione mi ha rassicurato sull’imminenza della risoluzione e, qualora la vacatio si dovesse prolungare, comportando comprensibili preoccupazioni e disagi per le famiglie, sulla disponibilità ad attuare anche, presso l’ospedale “Regina Margherita”, un ambulatorio pubblico di Pediatria, coperto per turnazione da specialisti dell’ASP stessa. Ringrazio il dottor Drago e la dottoressa Lanza, assieme a tutti i componenti della Direzione sanitaria provinciale, sempre disponibili al dialogo ed al confronto, e soprattutto nella ricerca di soluzioni, non semplici, di problemi di ogni sorta, che riguardino la salute dei nostri concittadini”.

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