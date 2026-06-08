Monterosso Almo. Grande successo delle tradizionali ”infiorate” del Corpus Domini

Monterosso Almo, 08 luglio 2026 – Tante le persone che hanno partecipato alle manifestazioni del Corpus Domini di domenica scorsa 7 giugno. Una chiesa, quella della chiesa Madre, gremita di fedeli durante la celebrazione eucaristica delle 19,30, ed una lunga e partecipata processione delle 20,30 con in testa l’arciprete don Innocenzo Mascali, il vicario parrocchiale don Salvatore Giaquinta e il diacono Giovanni Agostini che si è snodata per le vie del centro storico del paese, una sentita partecipazione di tante famiglie monterossane che ad ogni angolo del borgo ed in particolare lungo il percorso del Corpus hanno preparato i tradizionali ” Altari”, alcuni abbelliti anche con delle forme di pane di immagini sacre appositamente modellati da esperte massaie. Altri fedeli hanno sciorinato nei balconi le migliore e più pregiate coperte. Per non parlare dei tappeti floreali, di cui uno gigantesco in piazza Sant’Antonio, (vedi foto) che sono stati realizzati con grande meticolosità utilizzando per la quasi totalità fiori di ogni genere che hanno riempito le vie del caratteristico paese montano di colori e di profumi. Infatti da anni si è consolidata nel borgo la tradizione dell’infiorata che è diventata una vera e propria esposizione di ” Quadri” in cui spicca la bravura di cittadini dotati di particolare estro artistico. Appuntamento a venerdi prossimo 12 giugno per la Solennità del Sacro Cuore di Gesu’.

Nelle foto alcuni momenti della processione del Corpus Domini.

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