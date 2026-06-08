Emergenza bagnini di salvataggio in provincia di Ragusa: sempre più difficile reperire personale qualificato

08 Giugno 2026 – Emergenza bagnini di salvataggio in provincia di Ragusa: sempre più difficile reperire personale qualificato

A lanciare l’allarme è la Società Nazionale di Salvamento – Sezione Ispica-Pozzallo, rappresentata dal direttore Fabio Biagio Fidone, che evidenzia una situazione ormai diventata critica per l’intero comparto balneare della provincia di Ragusa.

«Da diversi anni registriamo una crescente difficoltà nel reperire bagnini di salvataggio qualificati, ma quest’anno l’emergenza ha raggiunto livelli ancora più preoccupanti», dichiara Fidone.

Le cause sono molteplici e tra queste spicca la cronica carenza di strutture natatorie operative sul territorio provinciale. Attualmente, infatti, risulta aperta solamente la piscina di Ragusa, mentre gli impianti di Comiso, Vittoria, Modica e Pozzallo restano chiusi senza una data certa di riapertura.

Particolarmente delicata la situazione della piscina di Modica, ancora ferma a causa di problematiche burocratico-amministrative e, secondo le più recenti notizie, anche per questioni legate alla sicurezza dell’impianto.

«Le piscine rappresentano il luogo fondamentale per la formazione, l’addestramento e il mantenimento delle competenze dei futuri assistenti bagnanti. La loro indisponibilità costituisce un ostacolo enorme alla preparazione di nuovo personale e al rinnovo delle abilitazioni già esistenti», prosegue Fidone.

A complicare ulteriormente il quadro intervengono anche le nuove disposizioni ministeriali in materia di salvamento, che hanno introdotto procedure più articolate sia per l’accesso ai nuovi corsi sia per il rinnovo dei brevetti.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda gli assistenti bagnanti minorenni. Il 2026 rappresenta infatti, allo stato attuale, l’ultimo anno in cui i minori potranno essere impiegati nell’attività di assistenza ai bagnanti. Basti pensare che fino al mese di febbraio 2026 i possessori di brevetto minorenni non potevano svolgere attività lavorativa. Soltanto grazie all’intervento normativo contenuto nel Decreto Milleproroghe è stata concessa una proroga che ne autorizza l’impiego fino al 30 settembre 2026.

«Si tratta di una misura che ha consentito di dare una risposta temporanea alle esigenze della stagione estiva, ma che non risolve il problema strutturale della carenza di personale. Senza interventi concreti e senza un adeguato ricambio generazionale, il settore rischia di trovarsi nei prossimi anni in una situazione ancora più critica», sottolinea Fidone.

Non va poi sottovalutato un cambiamento sociale che coinvolge le nuove generazioni. Sempre meno giovani sembrano orientati a svolgere attività lavorative stagionali durante il periodo estivo, rendendo ancora più difficile il ricambio nel settore.

Molti ragazzi in possesso di brevetto valido hanno oggi un’occupazione stabile durante tutto l’anno e, comprensibilmente, non sono disposti a lasciare il proprio posto di lavoro per svolgere l’attività di bagnino per appena due mesi di stagione estiva.

La carenza di personale qualificato rappresenta un problema concreto anche per gli operatori balneari. I concessionari dei lidi e degli stabilimenti balneari sono infatti obbligati dalla normativa vigente a garantire la presenza di assistenti bagnanti regolarmente brevettati per poter aprire e svolgere regolarmente la propria attività.

«È necessario che istituzioni, enti locali e operatori del settore prendano piena coscienza della situazione. Il problema esiste, è reale e sta diventando ogni anno più grave. Se non si interviene rapidamente sulla riapertura degli impianti natatori, sulla formazione e sulla valorizzazione della figura dell’assistente bagnanti, il rischio è quello di mettere in seria difficoltà l’intero comparto turistico-balneare della provincia», conclude il direttore della Società Nazionale di Salvamento Sezione Ispica-Pozzallo, Fabio Biagio Fidone.

La Società Nazionale di Salvamento rinnova pertanto l’appello alle amministrazioni competenti affinché si intervenga con urgenza per garantire la riapertura degli impianti natatori del territorio e per sostenere un settore fondamentale per la sicurezza delle spiagge, dei bagnanti e delle attività balneari della provincia di Ragusa.

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