Modica, Sinistra Italiana attacca: «Verifica FI-Sindaco è una mossa disperata per nascondere la paralisi della città»

MODICA, 06 Giugno 2026 – L’apertura della fase di verifica politica e amministrativa annunciata nel comunicato congiunto tra Forza Italia e il Sindaco di Modica non convince le opposizioni. A intervenire duramente è Vito D’Antona, a nome di Sinistra Italiana Modica, che liquida la mossa dei moderati come un tentativo disperato di mascherare un’evidente e prolungata paralisi dell’azione amministrativa. Secondo l’esponente della sinistra modicana, i tavoli di confronto aperti in queste ore non sarebbero altro che la naturale conseguenza di nodi strutturali mai sciolti che stanno penalizzando la città su più fronti.

In cima alla lista delle criticità sollevate da Sinistra Italiana c’è la pesante situazione economica dell’ente, ancora impantanata nelle sabbie mobili post-dissesto. D’Antona evidenzia come la questione finanziaria sia bloccata da un ritardo di oltre un anno dalla dichiarazione di dissesto per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Quest’ultimo, nonostante l’annuncio di una sua adozione in Giunta, risulterebbe ancora privo del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, congelando di fatto la capacità di manovra del Comune.

L’attacco si sposta poi sulla gestione quotidiana e strategica del territorio, elencando una serie di problematiche rimaste irrisolte. Viene denunciata un’insufficiente azione sul fronte della sicurezza urbana, la progressiva desertificazione del centro storico e il forte ritardo nell’avvio del nuovo Piano Urbanistico Generale. Sotto i riflettori finiscono anche la carente manutenzione delle strade cittadine e lo stato di alcune infrastrutture pubbliche chiave, come il macello e la piscina comunale, che restano da anni inspiegabilmente chiusi alla fruizione della collettività.

La riflessione di Vito D’Antona si sposta infine sul piano puramente politico, decretando la fine delle formule di governo che hanno guidato la città negli ultimi anni. Secondo Sinistra Italiana, l’attuale stallo rappresenta il definitivo fallimento del progetto politico della DC e delle liste civiche avviato nel 2022, così come di quello più recente legato al ruolo di Forza Italia, nato a seguito dell’adesione del Primo Cittadino al partito degli azzurri.

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