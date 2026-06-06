Nuove farmacie a Vittoria, FDI: “Amministrazione allo sbando, maggioranza in frantumi e il conto lo pagano i cittadini”

Vittoria, 06 giugno 2026 – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria interviene con fermezza sulla complessa vicenda legata alla revisione della pianta organica delle farmacie sul territorio comunale. Una questione che si trascina da troppo tempo tra lungaggini burocratiche e battaglie legali, a totale discapito dell’efficienza dei servizi sanitari per la cittadinanza.

“La maggioranza del Sindaco Aiello affonda come il Titanic, mentre il vicesindaco rimane a suonare come l’orchestra sul ponte. L’iceberg è rappresentato dalla revisione della pianta organica delle farmacie. Dopo tre sedute per approvare la pianta, già scaduta da due anni (quella del 2024 con riferimento alla popolazione Istat al dicembre 2023) abbiamo assistito a un disastro dell’Amministrazione”, dicono i consiglieri di FDI.

“Fiumi di parole, audizioni di Federfarma, dell’Ordine dei farmacisti, sospensioni per sentire i farmacisti presenti in aula, riunioni dei capigruppo….e l’unica cosa certa è che nessuno vuole il trasferimento della diciannovesima farmacia collocata nella zona aeroporto verso la zona della Madonna della Salute. Ciò perché l’area è già servita da tre farmacie e a detta degli addetti ai lavori sarebbe una scelta senza alcun senso”.

“Sono stati presentati alcuni emendamenti o per trasferire la nuova farmacia a Scoglitti o addirittura per riportarla dove era stata indicata originariamente. Siamo assolutamente d’accordo che l’esigenza prioritaria doveva essere quella di Scoglitti ma non bisogna fare demagogia e occorre dire ai cittadini la verità: gli uffici comunali con il parere tecnico hanno detto che non era possibile. Ciò perché il requisito oggettivo, previsto dalla legge, della densità abitativa”, aggiungono gli esponenti consiliari di FDI.

“Questo perché con il ritardo dell’Amministrazione ci si è basati su dati Istat non aggiornati e che non rispecchiano le esigenze attuali. Spiace quindi aver assistito all’abbandono dell’aula da parte delle consigliere proponenti che hanno trasformato l’accaduto in un drammatico tradimento agli scoglittesi”.

“Fratelli d’Italia fa opposizione con serietà e nell’interesse dei cittadini. Reputiamo che contro un parere tecnico non favorevole non si potesse perorare tale richiesta. È gravissimo quello che è successo perché i principali responsabili di ciò che è accaduto ai danni di Scoglitti sono gli amministratori ed è altrettanto singolare l’abbandono dell’aula anche delle consigliere di maggioranza Sallemi, Zocco e Biondo che con le assenze degli assessori Prelati e Nicastro e del consigliere Speranza hanno sconfessato il vicesindaco rimasto solo in aula a difendere l’atto e hanno sconfessato altresì l’assessore Prelati firmatario dell’emendamento che voleva la ricollocazione all’aeroporto”.

“Un teatrino in cui vi è una maggioranza scomposta e impreparata, senza una linea politica. Il gong per questa amministrazione è suonato da tempo!”, concludono i consiglieri.

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