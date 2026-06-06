  • 6 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Giugno 2026 -
Lettere al direttore | Modica | Slider

Mancati rimborsi Bonus Nido a Modica, richiesta di intervento. Riceviamo

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

Gentile Direttore,
mi rivolgo a Lei come genitore di un bambino di 2 anni per segnalare una situazione che sta creando disagio a molte famiglie del nostro territorio.
A distanza di oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda per il Bonus Nido, noi genitori non abbiamo ancora ricevuto il rimborso spettante. La cosa più grave però non è solo il ritardo, ma la totale mancanza di chiarimenti: nessuno risponde alle richieste, nessuno ci aggiorna sullo stato delle pratiche.

Chiediamo quindi, tramite il Suo giornale, un intervento diretto del Comune di Modica affinché ci venga fornita una informazione trasparente sulla situazione reale. Vogliamo sapere: le pratiche sono state lavorate? Quando avverrà il pagamento? Quali sono le cause di questo ritardo?

I costi dell’asilo nido pesano molto sui bilanci familiari e il Bonus era stato pensato proprio per darci sollievo. Ritengo sia un diritto di tutti ricevere risposte chiare da chi amministra.

Resto a disposizione per fornire ulteriori dettagli e confido nella sensibilità del Suo giornale per portare questa vicenda all’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione.

Cordiali saluti
Una mamma

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Mancati rimborsi Bonus Nido a Modica, richiesta di intervento. Riceviamo”

  1. Giovanni

    A me da un mese l’inps risponde così : “Non si può che confermare quanto già comunicato, cioè che si è in attesa della documentazione da parte del Comune/Regione”. Premesso che l’asilo è aperto da un ventennio e ho sempre portato mio figlio nello stesso posto percependo fino all’anno scorso il bonus. Forza Meloni che sostiene le famiglie. Votateli mi raccomando!

    2
  2. Del centro

    Signora mi perdoni ma è tutto nella norma ovvero a Modica non viene più detto nulla ai cittadini, dai piani alti si lavora nel silenzio per realizzare piste ciclabili e far ripulire le vetrine del centro storico. Tutto il resto non conta nulla.

    2
    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube