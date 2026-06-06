Gentile Direttore,
mi rivolgo a Lei come genitore di un bambino di 2 anni per segnalare una situazione che sta creando disagio a molte famiglie del nostro territorio.
A distanza di oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda per il Bonus Nido, noi genitori non abbiamo ancora ricevuto il rimborso spettante. La cosa più grave però non è solo il ritardo, ma la totale mancanza di chiarimenti: nessuno risponde alle richieste, nessuno ci aggiorna sullo stato delle pratiche.
Chiediamo quindi, tramite il Suo giornale, un intervento diretto del Comune di Modica affinché ci venga fornita una informazione trasparente sulla situazione reale. Vogliamo sapere: le pratiche sono state lavorate? Quando avverrà il pagamento? Quali sono le cause di questo ritardo?
I costi dell’asilo nido pesano molto sui bilanci familiari e il Bonus era stato pensato proprio per darci sollievo. Ritengo sia un diritto di tutti ricevere risposte chiare da chi amministra.
Resto a disposizione per fornire ulteriori dettagli e confido nella sensibilità del Suo giornale per portare questa vicenda all’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione.
Cordiali saluti
Una mamma
2 commenti su “Mancati rimborsi Bonus Nido a Modica, richiesta di intervento. Riceviamo”
A me da un mese l’inps risponde così : “Non si può che confermare quanto già comunicato, cioè che si è in attesa della documentazione da parte del Comune/Regione”. Premesso che l’asilo è aperto da un ventennio e ho sempre portato mio figlio nello stesso posto percependo fino all’anno scorso il bonus. Forza Meloni che sostiene le famiglie. Votateli mi raccomando!
Signora mi perdoni ma è tutto nella norma ovvero a Modica non viene più detto nulla ai cittadini, dai piani alti si lavora nel silenzio per realizzare piste ciclabili e far ripulire le vetrine del centro storico. Tutto il resto non conta nulla.