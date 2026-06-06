Mancati rimborsi Bonus Nido a Modica, richiesta di intervento. Riceviamo

Gentile Direttore,

mi rivolgo a Lei come genitore di un bambino di 2 anni per segnalare una situazione che sta creando disagio a molte famiglie del nostro territorio.

A distanza di oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda per il Bonus Nido, noi genitori non abbiamo ancora ricevuto il rimborso spettante. La cosa più grave però non è solo il ritardo, ma la totale mancanza di chiarimenti: nessuno risponde alle richieste, nessuno ci aggiorna sullo stato delle pratiche.

Chiediamo quindi, tramite il Suo giornale, un intervento diretto del Comune di Modica affinché ci venga fornita una informazione trasparente sulla situazione reale. Vogliamo sapere: le pratiche sono state lavorate? Quando avverrà il pagamento? Quali sono le cause di questo ritardo?

I costi dell’asilo nido pesano molto sui bilanci familiari e il Bonus era stato pensato proprio per darci sollievo. Ritengo sia un diritto di tutti ricevere risposte chiare da chi amministra.

Resto a disposizione per fornire ulteriori dettagli e confido nella sensibilità del Suo giornale per portare questa vicenda all’attenzione della cittadinanza e dell’amministrazione.

Cordiali saluti

Una mamma

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